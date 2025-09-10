Chụp trộm thẻ ngân hàng của người khác để mua hàng Shopee

Hà NộiPhùng Thị Khánh Linh chụp trộm thông tin thẻ ngân hàng của người khác rồi liên kết với tài khoản Shopee để đặt mua điện thoại iPhone 16 Pro max.

Ngày 10/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ Linh, 31 tuổi, trú xã Xuân Mai, để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Phùng Thị Khánh Linh lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 6/9, lợi dụng sơ hở của nhân viên tiệm làm nail tại thôn Tân Bình, xã Xuân Mai, Linh đã chụp thông tin thẻ ngân hàng. Linh sau đó liên kết tài khoản Shopee trên điện thoại của mình với thẻ này.

Liên kết xong, Linh đặt mua một điện thoại iPhone 16 Pro Max. Đến sáng 7/9, Linh tiếp tục quay lại tiệm nail chụp ảnh căn cước và dùng điện thoại của nữ nhân viên gọi tổng đài ngân hàng để đổi mã PIN thẻ ATM.

Sau đó, Linh lấy trộm thẻ ngân hàng trong ví của nạn nhân, cầm ra cây ATM rút 8 triệu đồng.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa, bảo quản cẩn thận điện thoại cá nhân, giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, không để kẻ xấu tiếp cận, chiếm đoạt tài sản.

Phạm Dự