Vợ chồng cãi nhau vì ảnh cưới

Bộ ảnh quá tệ nên tôi không thể rửa để treo trong ngày cưới, muốn chụp lại ở studio khác, chồng kịch liệt phản đối, nói tôi quá hình thức.

Tôi năm nay 28 tuổi, xinh đẹp, dáng chuẩn, coi trọng vẻ bề ngoài. Chồng tôi là người đơn giản, xuề xòa. Tháng tới, vợ chồng tôi tổ chức đám cưới, chỉ mình tôi dành tâm huyết, tôi hỏi gì anh đều nói ''sao cũng được''. Tôi chi khoản lớn cho rạp cưới, trang điểm và đầu tư lớn cho váy áo thật lung linh. Mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ thợ chụp ảnh. Thợ chụp cho vợ chồng tôi bộ ảnh tệ hơn cả chụp chơi. Tôi bức xúc, nhìn file ảnh không nhặt được bức nào ưng ý. Bộ ảnh quá tệ nên tôi không thể rửa để treo trong ngày cưới, muốn đặt bộ ảnh ở studio khác.

Chồng kịch liệt phản đối, nói tôi quá hình thức, chụp ảnh vừa mệt vừa mất thời gian lại mất tiền. ''Có sao chấp nhận vậy đi", anh nói làm tôi rất giận. Rõ ràng ảnh cưới chụp xấu không phải do ngoại hình mà do bố cục chụp không ổn, ánh sáng, màu cũng bị sai so với thực tế. Tôi yêu cầu thợ chỉnh sửa không được nên mới muốn chụp lại. Vì việc này mà vợ chồng tôi giận nhau, bực bội, khó chịu khi lễ cưới chỉ vài ngày nữa là diễn ra. Xin cho tôi lời khuyên cần làm gì, nghe theo anh hay thuyết phục chồng chụp lại ảnh cưới như ý?

Hoài Thương