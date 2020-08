Chuột to bằng con thỏ xâm chiếm nhà dân Anh

AnhNgười dân sinh sống tại một thị trấn thuộc Liverpool đang đau đầu tìm cách đối phó với sự phát triển tràn lan của những con chuột cống to gấp đôi bình thường.

Con chuột cống khổng lồ bị bắt khi mò vào nhà một cư dân ở Litherland. Ảnh: Daily Star.

Các cư dân ở thị trấn Litherland cho biết đàn chuột to cỡ con thỏ đang xâm chiếm nhà ở và khu vườn của họ. Vấn đề này tồn tại suốt thời gian dài và giới chuyên gia diệt trừ vật gây hại đang tìm kiếm giải pháp mới để chống lại lũ chuột. Thậm chí, trong thời gian cách ly do Covid-19, những con chuột trở nên ngày càng to hơn.

"Chúng tôi không thể ngăn nổi đàn chuột. Chúng luôn mò vào vườn dù chúng tôi chặn hết mọi lối vào. Gần đây chúng tôi bắt được khoảng 5 con nhưng con chuột này là lớn nhất. Lúc đầu, chúng tôi tưởng đó là một con thỏ", một người đàn ông sinh sống ở Litherland, cho biết.

Chuột thường sinh sôi nhờ rác thải nhưng dù người dân Litherland thường xuyên dọn sạch rác, những con chuột vẫn liên tục xuất hiện. Nhà chức trách địa phương cho biết đã cử đội kiểm soát vật gây hại đặt bẫy ở hệ thống cống nhằm giảm số lượng chuột. Theo họ, đàn chuột có thể tăng cường hoạt động do bị thu hút bởi rác thải hoặc chim cảnh. Chúng mò ra khỏi cống để tìm nơi trú ẩn an toàn và nguồn thức ăn.

Đây không phải lần đầu tiên chuột khổng lồ trở thành mối lo ngại đối với người dân Anh. Đầu năm nay, các chuyên gia lo ngại chuột sẽ tràn ra đường vì khan hiếm thức ăn do nhà hàng và cửa hiệu đóng cửa do dịch Covid-19. Chúng có thể trở nên hung hăng hơn và truyền bệnh qua nước tiểu.

An Khang (Theo Mirror)