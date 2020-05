AnhChim ác là bị chuột cống nâu bám theo sát nút trên bãi cỏ ở trung tâm London nhưng may mắn thoát nạn nhờ đồng loại giải cứu.

Chuột cống rượt đuổi chim ác là

Hướng dẫn viên Shaun Ames ghi lại cuộc đụng độ giữa chuột cống và chim ác là to gấp nhiều lần ở Marble Arch gần công viên Hyde hôm 2/5. Con chuột bạo gan bám theo kẻ thù khắp bãi cỏ còn chim ác là liên tục nhảy lùi về phía sau trước khi vỗ cánh bay để thoát thân. Tuy nhiên, khi con chim ác là thứ hai xuất hiện, chuột cống vội cụp đuôi bỏ chạy vào bụi rậm gần đó, nhường lại bãi cỏ cho kẻ thù độc chiếm.

Hai loài vật có thể chạm trán nhau do nuôi con non trong cùng môi trường sống. Chuột cống và chim ác là thường ăn thịt con non của nhau. Theo Hiệp hội bảo vệ chim hoàng gia (RSPB), chim ác là có thể đuổi chuột cống để giải trí, đặc biệt nếu nguồn thức ăn dồi dào khiến chúng có nhiều thời gian rảnh.

Chim ác là (Gymnorhina tibicen) thuộc bộ Sẻ, là động vật bản xứ ở Australia và phía nam New Guinea. Chúng dài 37 - 43 cm, có bộ lông màu đen trắng đặc trưng. Chim ác là chủ yếu ăn động vật không có xương sống. Chúng thích nghi tốt với nơi ở của con người, là loài chim quen thuộc trong các công viên, vườn cây và nông trại.

An Khang (Theo Express)