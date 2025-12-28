Chương Tử Di viết thư cho con gái

Diễn viên Trung Quốc Chương Tử Di viết cho con nhân sinh nhật, tự hỏi "mẹ cần yêu thương con thế nào?".

Trên trang cá nhân ngày 28/12, minh tinh đăng loạt hình ở tiệc chúc Tỉnh Tỉnh (tên thật mật) 10 tuổi. Cô trang trí và đặt bánh kem hình những loài vật mà con yêu thích, mời bạn học của bé tham dự.

Chương Tử Di và con gái. Ảnh: Weibo

Tử Di viết thư cho Tỉnh Tỉnh, có đoạn: "Thời gian là điều thật kỳ diệu, làm mẹ nhẩm đếm sự trưởng thành của con, nhìn thấy sinh mệnh đang tiếp tục. Thời gian cũng tàn nhẫn, mang những thời khắc bên nhau đi quá vội vàng quá gấp gáp. Trong vô vàn nỗi tiếc nuối và lo âu, mẹ thường tự hỏi: mẹ cần yêu con như thế nào, bao bọc con như thế nào mới có thể phù hợp với thời gian vội vàng như thế?".

Diễn viên cầu mong con bình an, khỏe mạnh, sống như con người thật của mình. "Tuổi thơ rất ngắn, tương lai rất dài, con hãy giang tay và ôm lấy thời niên thiếu của mình nhé. Con luôn là niềm tự hào như ban đầu của mẹ", Chương Tử Di viết.

Tử Di bên con gái. Ảnh: Weibo

Cô làm mẹ đơn thân của hai con từ khi ly hôn ca sĩ Uông Phong năm 2023, con trai út 5 tuổi. Diễn viên chưa công khai chuyện tình cảm trong khi Uông Phong hẹn hò người mới là một phụ nữ từng ly dị, có con riêng. Chương Tử Di hướng các con trải nghiệm vùng đất mới, tìm hiểu thế giới tự nhiên. Vì thế, mỗi khi công tác ngắn ngày, cô đưa con theo để vừa cùng du lịch vừa tiện chăm sóc, trông nom hai bé.

Trên Weibo, diễn viên từng cho biết dù chia tay, cô và chồng cũ vẫn như người thân, chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái, cố gắng là người cha, người mẹ đáng tin cậy của con.

Chương Tử Di gặp gỡ James Cameron Tử Di gặp đạo diễn James Cameron tại lễ ra mắt "Avatar 3" tại Trung Quốc đầu tháng 12. Video: Weibo

Chương Tử Di hoạt động giải trí 25 năm, thành minh tinh quốc tế nhờ loạt phim Ngọa hổ tàng long, Thập diện mai phục, Hoa nhài nở, Hồi ức của một geisha, Mai Lan Phương, Anh hùng, 2046, Nhất đại tông sư, Giờ cao điểm 2. Năm nay, cô ra mắt Tương Viên Lộng, phim về kỳ án rúng động Thượng Hải, do Trần Khả Tân đạo diễn.

Như Anh