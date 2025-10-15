Chương Tử Di khóc khi con gái khích lệ tìm người bầu bạn

Diễn viên Trung Quốc Chương Tử Di tiết lộ con gái đầu lòng sợ mẹ cô đơn, khích lệ cô tìm bạn.

Theo Sina, tại sự kiện về giáo dục, nuôi dạy trẻ hôm 14/10, Tử Di nói cô và con gái Tỉnh Tỉnh, 10 tuổi, như hai người bạn. Diễn viên nhiều lần xúc động vì lời nói, hành động quan tâm của con. Dịp hè, trước khi cùng em trai đi du lịch với người thân (không có Chương Tử Di đi cùng), lo mẹ ở nhà một mình buồn, Tỉnh Tỉnh dặn: "Mẹ, mẹ đừng ở một mình nhé, mẹ cần có bạn, cần tìm bạn để đi chơi".

Tử Di bên con gái 10 tuổi, con trai út của cô lên 5 tuổi. Ảnh: Weibo

Chương Tử Di khóc khi kể lại kỷ niệm, cho biết cảm thấy ấm áp vì sự ngây thơ lẫn chu đáo của con. Diễn viên quan niệm trong dưỡng dục con cái, dành thời gian chất lượng cho các bé là điều quan trọng nhất. Vì thế khi công tác ngắn ngày, Tử Di luôn cố gắng đưa con theo để tiện chăm sóc, trông nom, nhân tiện để con biết những vùng đất mới.

Diễn viên làm mẹ đơn thân từ khi ly hôn ca sĩ Uông Phong năm 2023. Trên trang cá nhân, minh tinh từng viết hài lòng với nhịp sống hiện tại, cảm thấy tâm hồn bình yên hơn trước. Cô và chồng cũ vẫn như người thân, chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái, cố gắng là người cha, người mẹ đáng tin cậy của con.

Diễn viên Chương Tử Di, 46 tuổi. Ảnh: Sina

Uông Phong công khai bạn gái mới năm ngoái, sau nửa năm ly hôn. Theo Sohu, anh được gọi là "rocker đa tình" khi trải qua mối quan hệ tình ái với nhiều phụ nữ. Trước khi kết hôn với Tử Di, ca sĩ hai lần ly hôn, có hai con gái với tình cũ và vợ cũ.

Chương Tử Di trong "Tương Viên Lộng" Chương Tử Di trong "Tương Viên Lộng". Video: Mtime

Chương Tử Di hoạt động giải trí 25 năm, thành minh tinh quốc tế nhờ loạt phim Ngọa hổ tàng long, Thập diện mai phục, Hoa nhài nở, Hồi ức của một geisha, Mai Lan Phương, Anh hùng, 2046, Nhất đại tông sư, Giờ cao điểm 2. Năm nay, cô ra mắt Tương Viên Lộng (She's Got No Name) - phim về kỳ án có thật từng gây rúng động ở Thượng Hải.

Như Anh (theo Sina)