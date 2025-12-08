Chương Tử Di gặp gỡ James Cameron

Nhà làm phim Canada quảng bá Avatar: Fire and Ash tại thành phố Tam Á, sáng 12/8.
Chương Tử Di tham gia với vai trò thành viên nhóm lồng tiếng bản tiếng Trung. Tại buổi lễ, cô hướng dẫn đạo diễn một số câu tiếng Hoa đơn giản. Video: Sina
Từ trái sang: Hoàng Hiên, Chương Tử Di, James Cameron, Zoe Saldaña, Tôn Lệ, Đặng Siêu. Chương Tử Di cảm ơn đạo diễn tin tưởng chọn cô và các đồng nghiệp lồng tiếng cho tác phẩm.
Tử Di trong thiết kế của Jenny Packham. Video: Weibo
Zoe Saldaña, nữ chính của phim. Avatar: Fire and Ash lấy bối cảnh sau sự kiện của phần hai The Way of Water, theo chân gia đình Sully đối mặt mất mát và hiểm họa mới từ bộ tộc Lửa - nhóm người Na'vi sống trong môi trường núi lửa, do Varang dẫn dắt. Phim còn có sự trở lại của dàn diễn viên gồm Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang và Kate Winslet, tác phẩm ra mắt toàn cầu từ ngày 19/12.
Vợ chồng Đặng Siêu, Tôn Lệ.
Đặng Siêu lồng tiếng nhân vật Jake Sully còn Tôn Lệ đảm nhận vai của Neytiri.
Tài tử Hoàng Hiên.
Như Anh
Ảnh: Sohu