Chương Tử Di gặp gỡ James Cameron

Zoe Saldaña, nữ chính của phim. Avatar: Fire and Ash lấy bối cảnh sau sự kiện của phần hai The Way of Water, theo chân gia đình Sully đối mặt mất mát và hiểm họa mới từ bộ tộc Lửa - nhóm người Na'vi sống trong môi trường núi lửa, do Varang dẫn dắt. Phim còn có sự trở lại của dàn diễn viên gồm Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang và Kate Winslet, tác phẩm ra mắt toàn cầu từ ngày 19/12.