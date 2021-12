Chương Tử Di bác tin ly dị

Trung QuốcDiễn viên Chương Tử Di phủ nhận tin đồn đang làm thủ tục ly dị ca sĩ Uông Phong.

Tối 22/12, chủ đề "Chương Tử Di tan vỡ hôn nhân" vào top sự việc được chú ý trên mạng xã hội. Ca sĩ Hoàng An viết trên trang cá nhân anh biết tin này qua một phóng viên ở Hong Kong.

Vợ chồng Chương Tử Di và các con đi chơi hồi tháng 11. Ảnh: Weibo/Zhang Ziyi

Trên Hongxing Xinwen, quản lý của Chương Tử Di nói quan hệ vợ chồng nữ diễn viên tốt đẹp, không có chuyện gia đình tan vỡ. Chương Tử Di cũng đăng ảnh chụp màn hình bài viết cô ly hôn kèm chú thích: "Tin giả. Anh Phong ơi, ngày mai mình kiện ai?". Sau phản hồi của diễn viên, ca sĩ Hoàng An xin lỗi vì gây phiền toái cho vợ chồng cô.

Chương Tử Di và Uông Phong bí mật kết hôn năm 2015, con gái đầu lòng sáu tuổi, con trai hai tuổi. Kỷ niệm ngày cưới năm ngoái, Uông Phong viết trên trang cá nhân: "Yêu là tình cảm ấm lạnh thế nào, chỉ người trong cuộc mới hiểu, những gì người khác thấy chỉ là biểu hiện... Chúng ta đi qua 5 năm, quãng thời gian đó có vui có buồn, có cả sóng gió. Nhờ thế, chúng ta biết ơn và trân trọng hơn. Cảm ơn ông trời cho anh gặp em".

Chương Tử Di cắt tóc cho con trai Tử Di cắt tóc cho con trai. Video: Weibo/Zhang Ziyi

Tử Di làm mẹ kế của Vương Mạn Hi - con riêng Uông Phong với vợ cũ. Theo Sina, quan hệ giữa Tử Di, Mạn Hi hòa thuận, cô gái 16 tuổi không ít lần đăng ảnh thân mật với mẹ kế trong đời thường. Mẹ ruột của Vương Mạn Hi cho biết từng ghét Chương Tử Di nhưng đến nay, cô tin diễn viên thật lòng yêu thương con gái mình.

Như Anh (theo Hongxing Xinwen)