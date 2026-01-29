Chương trình 'Xuân yêu thương' mang Tết sớm đến xã Lương Tâm

Cần ThơChương trình thiện nguyện "Xuân yêu thương" mang không khí xuân sớm đến xã Lương Tâm thông qua các hoạt động chăm lo cho người già neo đơn và học sinh khó khăn.

Chương trình tổ chức ngày 25/1, với sự phối hợp của chính quyền địa phương, Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ và J&T Express. Hoạt động hướng đến hỗ trợ an sinh xã hội dịp cuối năm, góp phần giúp người dân địa phương chuẩn bị đón Tết trong điều kiện tốt hơn.

Theo đó, sự xuất hiện của các tình nguyện viên đã mang đến không khí cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã. Từ việc hỗ trợ trang hoàng lại nhà cửa đến những buổi thăm hỏi, trò chuyện. Đặc biệt với các cụ cao tuổi, đó là sự quan tâm, giúp những ngày cuối năm thêm vui và có thêm sự sẻ chia.

Các tình nguyện viên đang trang hoàng lại nhà cửa cho các cụ cao tuổi. Ảnh: J&T Express

"Có các cháu đến thăm, ngồi lại trò chuyện mà không khí trong nhà vui hẳn lên. Cảm giác giống như con cháu đi làm xa dịp cuối năm trở về", một cụ cao tuổi tại xã Lương Tâm bộc bạch. Chiều ngược lại, những khoảnh khắc giản dị để lại nhiều cảm xúc với tình nguyện viên. "Tham gia chương trình giúp em cảm nhận rõ hơn giá trị của sự đoàn viên và trân trọng hơn những khoảnh khắc được ở bên người thân yêu", một tình nguyện viên tham gia chương trình cho biết.

Một cụ cao tuổi vui mừng khi có các tình nguyện viên ghé thăm, trò chuyện và sẻ chia. Ảnh: J&T Express

Không dừng lại ở việc chăm lo đời sống tinh thần cho người dân, chương trình "Xuân yêu thương" còn hướng sự quan tâm đến thế hệ tương lai thông qua các hoạt động khuyến học. Tại 6 trường học trên địa bàn xã Lương Tâm, chương trình đã trao 70 suất học bổng, 20 xe đạp cùng 40 phần quà học tập gồm cặp sách, sách vở và đồ dùng học tập cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

"Hy vọng những phần quà này góp phần san sẻ chi phí đầu năm học, đồng thời là nguồn động viên để các em thêm vững tin trên con đường học tập", ông Vương Quốc Tuấn, Trưởng phòng Công tác Sinh viên Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ chia sẻ.

"Xuân Yêu Thương" được triển khai dựa trên nền tảng gắn kết nguồn lực xã hội với nhu cầu thực tế tại địa phương. Với xã Lương Tâm, chương trình góp phần bổ sung nguồn lực chăm lo an sinh xã hội trong dịp Tết, giúp các hoạt động hỗ trợ đến đúng người, đúng thời điểm. Với các đơn vị đồng hành, đây là cơ hội để chung tay lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua các hoạt động thiết thực.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, ông Đoàn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Tâm, TP. Cần Thơ chia sẻ: "Chương trình không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết, mà còn góp phần tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng ".

Đại diện các đơn vị tổ chức trong buổi lễ khai mạc "Xuân yêu thương". Ảnh: J&T Express

Theo bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Truyền thông J&T Express Việt Nam, việc tham gia chương trình xuất phát từ mong muốn đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm. "Chúng tôi hy vọng có thể góp thêm sự động viên để người dân và các em học sinh có thêm niềm tin, sự an tâm khi bước sang thềm năm mới để sự sẻ chia trong chương trình không chỉ dừng lại ở thời điểm trao tặng, mà còn tiếp tục lan tỏa trong đời sống thường ngày", bà Phượng nói thêm.

