Chương trình xuân của PNJ hút hàng nghìn khách tham quan

"Chuỗi tọa độ Tích lộc xuyên Việt 2026" thu hút hàng nghìn khách, hơn hai triệu lượt tham gia thử thách Tích tài lộc và trao hàng trăm nghìn phần quà tại nhiều tỉnh, thành.

Chương trình diễn ra từ 16/1 đến 26/2 nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm và tích lộc đầu năm. Trong đó, trò chơi tương tác trực tuyến "Tích lũy mỗi ngày - 100% nhận quà xuân" thu hút hơn hai triệu lượt tham gia.Theo đó, PNJ đã trao hàng trăm món quà, trang sức, hơn 1.000 vé xem phim, 6.000 túi tote cùng nhiều phiếu ưu đãi.

Khách hàng tham gia sự kiện của PNJ. Ảnh: PNJ

Anh Hoàng Nam (Hà Nội), khách hàng nhận quà chia sẻ, anh đã mua sắm trước ngày Thần Tài và được nhân viên hướng dẫn tham gia trò chơi trên điện thoại. "Tôi thấy trò chơi khá dễ nên tham gia thử và bất ngờ trúng quà trang sức. Có lẽ đây là dấu hiệu tích cực năm mới dành cho tôi", anh nói.

Tại các điểm tổ chức, người tham dự có thể xem biểu diễn âm nhạc với sự góp mặt của Isaac, Bùi Công Nam, Anh Tú và nhiều ban nhạc acoustic. Sự kiện còn có khu vực check-in tại các góc trang trí theo chủ đề sắc xuân, tham gia game "Tích lũy mỗi ngày - 100% nhận quà xuân", trải nghiệm "Gieo mầm xuân cùng Style by PNJ" hoặc xin chữ ông đồ đầu năm. Đại diện thương hiệu cho biết, hoạt động này nhằm tạo không khí vui tươi ngày Tết và tăng tương tác trực tiếp với người tiêu dùng.

[Caption]Ca sĩ Anh Tú tham gia Chuỗi tọa độ Tích lộc xuyên Việt. Ảnh: PNJ

Xuyên suốt chương trình, PNJ cập nhật ưu đãi theo từng giai đoạn và từng nhóm khách hàng. Giai đoạn mua sắm Tết và cao điểm vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) áp dụng chính sách tặng 790.000 đồng cho khách hàng đầu tiên phát sinh hóa đơn 20 triệu đồng tại cửa hàng chọn lọc; ưu đãi đến 4,79 triệu đồng kèm tranh Lời vàng ý ngọc từ Arta by PNJ khi mua trang sức và đồng hồ. Ngoài ra, khách hàng VIP được cộng thêm 1,5% ưu đãi cho trang sức kim cương, trang sức vỏ, đá màu và 1% cho các dòng hàng còn lại theo chính sách hiện hành vào một số ngày cụ thể.

Song song với ưu đãi, PNJ ra mắt các sản phẩm vàng cho dịp Thần Tài 2026 gồm vàng kỷ niệm 99,99%, Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc, vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát, charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc, bộ sưu tập trang sức Kim Bảo Như Ý và trang sức vàng 99% Turning Gold.

Chị Thùy Linh (TP HCM) cho biết năm nào cũng đến PNJ mua vàng đầu năm. "Năm nay, tôi thấy các sản phẩm từ PNJ đa dạng, phù hợp nhu cầu làm đẹp, tích luỹ và cả biếu tặng dịp đầu năm nên tôi chọn một charm ngựa Mã Nhi Rước Lộc cho bản thân và một chỉ vàng kỷ niệm 99,99% để tặng ba mẹ", nữ khách hàng cho biết thêm.

Nhân viên PNJ tư vấn cho khách hàng. Ảnh: PNJ

Đại diện PNJ chia sẻ, việc đa dạng sản phẩm vàng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, tích lũy và tặng quà dịp đầu năm. "Những món quà vàng không chỉ mang biểu tượng cho sự may mắn trong năm mới, mà còn là lời chúc khởi sắc, đủ đầy với nhiều cơ hội tốt đẹp ở phía trước gửi đến khách hàng", vị đại diện nói thêm.

Thiên Minh