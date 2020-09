Chương trình US CMA nâng cao năng lực kế toán tại Việt Nam

Chương trình CMA do Hiệp hội Kế toán Quản trị Mỹ cấp chứng chỉ trang bị chuyên môn và kỹ năng nâng cao năng lực kế toán tại Việt Nam.

Chuyển đổi số trong hầu khắp lĩnh vực đã tạo ra nhiều thay đổi đối với ngành kế toán quản trị. Tự động hóa và các công cụ số hóa như phần mềm kế toán trên nền tảng đám mây dần thay thế mô hình sổ sách truyền thống. Điều này tạo ra những cơ hội cũng như thách thức thúc đẩy nâng cao năng lực nghề nghiệp đối với các nhân viên kế toán quản trị, với sự trợ giúp của những bộ kỹ năng và chứng chỉ phù hợp.

Trong bối cảnh đó, nhân viên kế toán quản trị cần thành thạo các năng lực quan trọng về kiến thức, kỹ năng, uy tín và sự tự tin khi đảm nhận các vai trò quản lý chiến lược. Các chứng chỉ chuyên nghiệp như US CMA (chứng chỉ kế toán quản trị Mỹ) được nhiều công ty đa quốc gia hàng đầu công nhận và đánh giá cao, được công nhận trên toàn cầu và mang đến cho các ứng viên lợi thế giá trị.

Nhằm cung cấp thông tin về ngành kế toán quản trị trong thời đại số và chia sẻ các phương thức tối ưu cho doanh nghiệp và kế toán quản trị, từ 12-16h ngày 17/10 tới, Hiệp hội Kế toán Quản trị Mỹ (IMA) sẽ tổ chức hội nghị châu Á - Thái Bình Dương với chủ đề "Trao quyền cho các chuyên gia tài chính và kế toán". Hội nghị được tổ chức trực tuyến, quy tụ các chuyên gia uy tín trên thế giới.

Tại hội nghị, ông Jeff Thomson, Chủ tịch và Tổng giám đốc điều hành IMA sẽ thảo luận những yếu tố cơ bản của giám đốc tài chính tương lai. Các chuyên gia gồm bà Angeline Chua - Giám đốc tài chính và Giám đốc điều hành IBM châu Á, bà Junko Watanabe, thành viên hội đồng và cổ đông Deloitte châu Á - Thái Bình Dương và Tập đoàn Deloitte Tohmatsu Nhật Bản sẽ chia sẻ quan điểm về những thách thức của nghề kế toán quản trị hiện nay. Sự kiện cũng dự kiến mời ông Trịnh Đức Vinh - Phó cục trưởng Cục Quản lý Giám sát kế toán - kiểm toán, Bộ Tài chính.

Hội thảo cũng đề cập sự thay đổi nhanh chóng trong công nghệ, nhu cầu đối với các kỹ năng mới và áp lực gia tăng giá trị đồng thời giảm thiểu chi phí. Sự kiện miễn phí tham dự, người tham gia đủ điều kiện có thể nhận 3,5 giờ cập nhật kiến thức của IMA.

Cơ hội thăng tiến

Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ US CMA hỗ trợ kế toán viên nâng cao năng lực trong nhiều lĩnh vực như báo cáo quản trị và kiểm soát, sự nhạy bén trong kinh doanh và điều hành kinh doanh, chiến lược, lập kế hoạch và thực hiện, công nghệ và phân tích, khả năng lãnh đạo, đạo đức nghề nghiệp và hệ giá trị cốt lõi.

Những kỹ năng này có thể tạo thế mạnh vững chắc cho nhân viên kế toán trong mắt các nhà tuyển dụng. Theo khảo sát toàn cầu do IMA công bố trong năm nay, 77% người tham gia khảo sát trả lời việc sở hữu chứng chỉ US CMA củng cố tính an toàn việc làm trong thời đại số. 82% người tin rằng chứng chỉ này củng cố khả năng chuyển đổi vị trí hoặc thăng tiến trong tất cả lĩnh vực kinh doanh.

Sở hữu chứng chỉ US CMA, kế toán viên cũng trở thành thành viên của IMA, mạng lưới nghề nghiệp kế toán uy tín trải rộng trên toàn cầu, giúp kế toán viên tiếp cận kiến thức chuyên môn quốc tế và mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp.

IMA có hơn 350 chi hội trên toàn cầu, với hơn 125.000 hội viên. Ngoài mang đến các cơ hội kết nối trên thế giới, các hội trực thuộc còn cung cấp các chương trình giáo dục chuyên nghiệp đa dạng cho phép người tham gia được tính giờ cập nhật kiến thức (CPE) của Hiệp hội Quốc gia Các Ủy ban Kế toán Nhà nước (NASBA). Đây là tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ được thành lập với mục tiêu nâng cao hiệu quả giám sát nghề kế toán công cộng.

Cơ hội phát triển sự nghiệp đa quốc gia

Bà Viên Tú Trinh - Phó chủ tịch điều hành bộ phận Tài chính của California Fitness & Yoga Centers Việt Nam công nhận, chứng chỉ US CMA góp phần quan trọng vào quá trình thăng tiến. Bà cho biết, nhằm nâng cao kỹ năng quản trị cao cấp, thích ứng với sự phát triển của doanh nghiệp, chị quyết định theo học chứng chỉ US CMA. Bà cũng nhận định, đây là chương trình thú vị, thiết thực, đáp ứng nhu cầu về nghề nghiệp đồng thời phát triển cá nhân, được nhiều công ty đa quốc gia công nhận.

Bà Viên Tú Trinh - Phó chủ tịch điều hành bộ phận Tài chính của California Fitness & Yoga Centers Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Theo bà Viên Tú Trinh, chứng chỉ giúp người học có cái nhìn toàn cảnh về cách thức hoạt động của các công ty, chuẩn bị để sẵn sàng trở thành nhà lãnh đạo doanh nghiệp và là cố vấn kinh doanh đáng tin cậy.

"Chứng chỉ này mang đến nhiều kiến thức hữu ích về giải quyết vấn đề, giúp tôi nhìn nhận mọi thứ không chỉ từ quan điểm kế toán mà còn từ quan điểm tổng thể, chiến lược vốn từng là điểm yếu của tôi với tư cách chuyên gia kế toán tài chính", bà chia sẻ.

Củng cố năng lực chuyên môn

Để tạo tiền đề cho việc chuyển đổi công việc từ những bộ phận không liên quan đến tài chính sang nghiệp vụ chuyên sâu về tài chính, bà Trần Thị Nguyệt Hằng - Trưởng phòng cấp cao Kiểm soát bán hàng tại Mercedes-Benz Việt Nam đã tìm hiểu nhiều khóa học và chứng chỉ. Việc đạt chứng chỉ US CMA là cột mốc quan trọng đối với bà Hằng, bởi IMA là tổ chức được đánh giá rất cao trong việc nâng cao năng lực chuyên môn và chính điểm này đã thu hút bà Hằng đến với chương trình US CMA.

Bà Trần Thị Nguyệt Hằng - Trưởng phòng cấp cao Kiểm soát bán hàng tại Mercedes-Benz Việt Nam. Ảnh: NVCC.

"Nhà kế toán quản trị đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong việc hỗ trợ ban giám đốc đưa ra những quyết định chiến lược trong việc lập kế hoạch và phát triển kinh doanh. Là Một kế toán quản trị đạt chứng nhận của Mỹ đóng góp đáng kể vào thành công chung công ty. Ngoài ra, trở thành một nhà kế toán quản trị còn giúp bạn tích lũy thêm kiến thức, tăng giá trị hồ sơ trong mắt nhà tuyển dụng", bà Trần Thị Nguyệt Hằng nói.

Bà Hằng sau đó đã ứng dụng hầu hết những kỹ năng và kiến thức đúc kết được từ chương trình US CMA vào công việc thực tế và đã được đề bạt vào vị trí hiện nay là Trưởng phòng cấp cao Kiểm soát Bán hàng tại Mercedes-Benz Việt Nam. Với những nỗ lực không ngừng trong năm qua, bà đã được vinh danh nhân viên tiêu biểu ngay trong năm đầu tiên công tác ở vị trí mới. Bà Hằng còn cho biết, những kiến thức và kỹ năng đúc kết được từ chương trình này giúp ích nhiều cho bản thân trên con đường nghề nghiệp phía trước, nhất là trong lĩnh vực hoạch định và kiểm soát ngân sách của tổ chức.

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp

Đối với ông Marcel Mehli - Giám đốc Tài chính cấp cao tại Oracle Corporation Singapore, phụ trách khu vực Đông Nam Á cho biết, quyết định theo học chương trình US CMA là một phần của quá trình chuyển đổi từ kế toán viên truyền thống thành chuyên viên có thể dẫn dắt hoặc thúc đẩy quyết định của doanh nghiệp.

Ông Marcel Mehli - Giám đốc Tài chính cấp cao tại Oracle Corporation Singapore. Ảnh: NVCC.

Từ một kế toán viên công chứng tại Thụy Sĩ, ông đăng ký theo học US CMA vào năm 2006 và nhận thấy đây là lợi thế đối với sự nghiệp. Chương trình củng cố kiến thức tìm hiểu các khái niệm phức tạp, tiếp cận dữ liệu một cách chiến lược hơn, thúc đẩy kết quả kinh doanh. Khi ông ứng tuyển vào vị trí Giám đốc Tài chính của Sun Thụy Sĩ, các lãnh đạo doanh nghiệp đã phỏng vấn và tuyển dụng dựa trên kiến thức về US CMA cũng như cách tiếp cận khác biệt những thách thức trong công việc.

Ông nhìn nhận, chứng chỉ này giúp ông chuyển đổi thành công sang công việc mới, liên quan đến quản lý nhiều các thị trường phát triển nhanh chóng, mỗi thị trường lại có những thách thức riêng.

"Các tập đoàn lớn quan tâm vai trò lập kế hoạch tài chính, phân tích trong bối cảnh tiết giảm chi phí. Kế toán viên quản trị phải đáp ứng vai trò trong quá trình đổi mới, đưa ra những khuyến nghị nhạy bén trong kinh doanh, phân tích, dự đoán giúp thúc đẩy kết quả kinh doanh", ông Marcel Mehli nói.

Khi nền kinh tế thế giới liên tục thay đổi, chứng chỉ US CMA mang đến cho chuyên viên kế toán bộ kỹ năng và tài nguyên cần thiết để luôn thích ứng nhanh nhạy và sẵn sàng đảm nhận các vai trò chiến lược trong tổ chức, doanh nghiệp.

Vũ Khánh