Chương trình Unitour mở rộng đến trẻ em khiếm thính

TP HCMChương trình tổ chức tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu và trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng, chủ đề "Phòng tránh bạo lực và xâm hại đối với trẻ em".

Sau thành công của chương trình Unitour "Lần đầu mạnh dạn" trong năm 2024, Durex tiếp tục mở rộng nâng cao nhận thức về sức khỏe tình dục trong cộng đồng. Quý 4, chương trình mở rộng tới đối tượng học sinh tại các trường khiếm thính, góp phần nâng cao hiểu biết và kỹ năng bảo vệ bản thân cho các em nhỏ yếu thế trong xã hội.

Cụ thể, ngày 12 và 20/12, tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu và trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng tại TPHCM, các thạc sĩ, bác sĩ chuyên ngành của chương trình đã cung cấp nhiều kiến thức bổ ích và thực tế để giúp các em chủ động bảo vệ bản thân.

Chương trình Unitour "Lần đầu mạnh dạn" mang kiến thức sức khỏe tình dục đến với học sinh khiếm thính. Ảnh: Durex

Điểm đặc biệt trong chương trình là những nội dung giúp các em phân biệt loại đụng chạm an toàn và đụng chạm không an toàn, từ đó đưa ra lời khuyên giúp các em xử lý khi ai đó cố tình tác động đến các vùng không an toàn trên cơ thể.

Tại các buổi giao lưu, thực trạng quấy rối tình dục và xâm hại trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng được làm rõ. Theo nhiều báo cáo, có đến 40% trẻ em khuyết tật bị quấy rối, xâm hại, thậm chí ép quan hệ tình dục nhiều lần. Nhưng có đến 30% trong số này chọn cách im lặng chịu đựng cũng như không nhận biết được đâu là hành vi xâm hại/quấy rối, không có khả năng chống cự và sợ phiền hà từ thủ tục tố cáo, phán xét của người khác.

Sự cởi mở mà chương trình tạo ra đã giúp các em thoải mái chia sẻ những khúc mắc khó nói. Ảnh: Durex

Song song với thực trạng, các giải pháp chủ động bảo vệ phòng ngừa cũng được nhấn mạnh tại chương trình, bất kỳ ai cũng cần chủ động trang bị kiến thức về quấy rối/xâm hại và các biện pháp phòng ngừa như tiêm vaccine HBV, HPV. Nếu xảy ra sự cố, cần tham khảo ý kiến bác sĩ để có thể ngừa thai và ngừa HIV khẩn cấp trong vòng ba ngày đầu tiên, kiểm tra các STIs (bệnh lây qua đường tình dục), tham khảo chuyên gia tâm lý để theo dõi và giải quyết vấn đề.

Trong không gian cởi mở, các em tự tin và mạnh dạn chia sẻ những tâm tư của mình. Ảnh: Durex

Trong năm 2024, Unitour đã tiếp cận hơn 25.000 học sinh, sinh viên tại 64 trường THCS, THPT, đại học trên khắp 11 tỉnh thành. Bên cạnh việc tổ chức chương trình trò chuyện trực tiếp tại các trường, Durex mở ra hình thức bền vững hơn với tên gọi "Train the Trainers" hướng đến các giáo viên môn Sinh, giáo viên chủ nhiệm và cán bộ đoàn hội của trường nhằm giúp mọi người có thể có được niềm vui trong tình dục một cách an toàn và tự do. Hiện tại, chương trình đã diễn ra tại TP HCM, Đồng Nai và Cần Thơ với sự tham gia của hơn 100 giáo viên.

Ông Đặng Thanh Nghiêm, Giám đốc Toàn quốc, ngành hàng Sức khỏe và Vệ sinh của Reckitt Việt Nam, chia sẻ, trong hơn 90 năm qua, Durex không những tập trung phát triển về chất lượng sản phẩm mà còn luôn quan tâm đến sức khỏe cộng đồng. "Chúng tôi tự hào khi chương trình Unitour 'Lần đầu mạnh dạn' đã bước qua năm thứ tư. Qua các mùa, chương trình mở ra những góc nhìn cởi mở, thẳng thắn và thực tế để bất kỳ lứa tuổi nào cũng có thể chủ động bảo vệ bản thân và những người mình yêu thương", ông Thanh Nghiêm nói.

Qua các năm, chương trình "Lần đầu mạnh dạn" do Durex triển khai lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng. Ảnh: Durex

Theo báo cáo của Quỹ Dân số Liên hợp quốc năm 2022 (UNFPA), Việt Nam có khoảng 300.000 ca nạo phá thai, trong số này 30% là phụ nữ từ 15 đến 19 tuổi với 70% là học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, giới trẻ từ 15 đến 24 tuổi chiếm tới một phần ba tổng số ca nhiễm HIV mới tại Việt Nam. Những con số này phản ánh thực trạng đáng báo động về sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn trong giới trẻ, đặc biệt là trong bối cảnh thiếu kiến thức và kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm.

Trẻ khuyết tật là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và đối diện nhiều nguy cơ trong xã hội. Do thiếu khả năng tự bảo vệ bản thân và kỹ năng nhận diện rủi ro, trẻ khuyết tật có nguy cơ bị xâm hại tình dục cao hơn so với trẻ em bình thường. "Vì thế, việc triển khai các chương trình giáo dục giới tính, đặc biệt tại các trường khiếm thính, không chỉ là một hành động kịp thời mà còn là nhiệm vụ cấp thiết để bảo vệ an toàn cho nhóm trẻ em yếu thế này", đại diện Durex nhận định.

