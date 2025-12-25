Chương trình 'Trưng bày Hảo Hảo 2025' thu hút hơn 1.000 bài dự thi

Với hơn 1.000 bài dự thi, chương trình thi đua "Trưng bày Hảo Hảo 2025 trở thành sân chơi sáng tạo, nơi các điểm bán kể câu chuyện thương hiệu thông qua những ý tưởng trang trí.

Chương trình thi đua "Trưng bày Hảo Hảo 2025: Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự" do Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức từ ngày 1/11 đến 30/11, trên toàn quốc. Trong suốt một tháng diễn ra, cuộc thi thu hút hơn 1.000 bài dự thi trang trí gian hàng từ các điểm bán sỉ - lẻ.

Các ban giám khảo tại buổi chấm thi chung khảo chương trình thi đua "Trưng bày Hảo Hảo 2025: Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự" vào đầu tháng 12. Ảnh: Acecook Việt Nam

Nhà sản xuất - đạo diễn thời trang Long Kan, một trong những giám khảo của chương trình, chia sẻ sau 25 năm hiện diện trên thị trường Việt Nam, Hảo Hảo trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của đa số gia đình. Theo anh, kể từ khi cuộc thi bắt đầu, mỗi điểm bán đều mang đến một cách kể câu chuyện thương hiệu rất riêng - sáng tạo, tươi trẻ, cầu kỳ hay mộc mạc nhưng đầy cảm xúc. Chính sự trân trọng ấy của người bán đã truyền cho anh nhiều cảm hứng.

"Các điểm bán kể câu chuyện sản phẩm Hảo Hảo trân quý và thương hiệu được nhìn thấy mình dưới lăng kính của cộng đồng. Đó là một sự giao thoa rất đẹp của cảm xúc, tình yêu với sản phẩm và thương hiệu Việt", anh nói.

Hình ảnh khu vực trưng bày của cửa hàng có điểm cao nhất chương trình năm nay. Ảnh: Acecook Việt Nam

Theo đại diện ban tổ chức, với quy trình tổ chức chỉn chu và công bằng, chương trình thi đua này tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp, khơi dậy tinh thần thi đua lành mạnh và kết nối bền chặt giữa Hảo Hảo và các đối tác trên toàn quốc. Cuộc thi không dừng lại ở việc tìm kiếm một điểm bán có không gian trưng bày đẹp, thu hút nhu cầu mua sắm, mà còn hướng đến việc khám phá những cách kể chuyện mới xoay quanh một thương hiệu đã gắn bó với đời sống người Việt suốt 25 năm.

Vì thế, những tiểu thương và nhà bán lẻ đạt giải cao đều là những người biết kết hợp hài hòa nhiều yếu tố. Điển hình như khả năng truyền tải câu chuyện chạm cảm xúc khách hàng, đến sự cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng, đảm bảo không gian vừa hữu dụng, dễ tiếp cận, vừa tôn vinh sản phẩm và tạo cảm giác gần gũi.

Điểm khác biệt rõ nét nằm ở tư duy sáng tạo và tinh thần đi đầu. Những ý tưởng độc đáo, cách dùng chất liệu thông minh hay chỉ một điểm nhấn tinh tế cũng có thể tạo nên dấu ấn lớn, giúp cửa hàng nổi bật trong thị trường bán lẻ đầy cạnh tranh.

Đại diện Acecook trao giải Sáng tạo nhất toàn quốc cho tiểu thương Nguyễn Thị Phượng tại Đồng Nai. Ảnh: Acecook Việt Nam

Từ đầu tháng 12 đến nay, ban tổ chức và ban giám khảo liên tục thực hiện chấm điểm để chọn ra các bài dự thi xuất sắc. Mỗi không gian trưng bày không đơn thuần là sắp đặt hàng hóa mà còn là nơi cảm xúc, câu chuyện thương hiệu Hảo Hảo và sự sáng tạo được gửi gắm một cách mạch lạc, độc đáo.

Sau buổi chấm thi chung khảo, 4 giải Sáng tạo nhất toàn quốc (10 triệu đồng tiền mặt mỗi giải) được trao cho cửa hàng Thành Phương - tiểu thương Nguyễn Thị Bích Nguyệt (Cà Mau); cửa hàng Cát Phượng - tiểu thương Nguyễn Thị Phượng (Đồng Nai); cửa hàng Kim Cương - tiểu thương Phạm Văn Hùng (Đồng Tháp); và tiểu thương Nguyễn Thị Trang (Hải Phòng).

Ngoài ra, chương trình còn có các giải thưởng khác, gồm: 20 giải Sáng tạo 1, trị giá 8 triệu đồng tiền mặt mỗi giải; 40 giải Nhì, 5 triệu đồng tiền mặt mỗi giải; 60 giải Ba, 3 triệu đồng tiền mặt mỗi giải; 880 giải Khuyến khích là thẻ điện thoại trị giá 200.000 đồng mỗi giải; và 100 giải Trưng bày nhanh nhất với thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng mỗi giải.

Hải My