Chương trình tri ân khách hàng dự án Phu My Hung The Horizon

TP HCMPhu My Hung The Horizon, dự án nhà ở đầu tiên tại khu hồ Bán Nguyệt (quận 7) được mở bán, áp dụng nhiều chính sách ưu đãi tại sự kiện tri ân ngày 14/10.

Ngày 14/10, tại trung tâm nhà mẫu Sales Gallery, sự kiện "Đặc quyền tri ân - Nâng tầm trải nghiệm" sẽ được tổ chức, dành cho khách hàng dự án Phu My Hung The Horizon, cửa hàng (shop) trên trục địa danh Hồ Bán Nguyệt - cầu Ánh Sao - Kênh Đào và shop trên phố tài chính dịch vụ Nguyễn Lương Bằng.

Phu My Hung The Horizon sở hữu vị trí đắc địa bên hồ Bán Nguyệt. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Tại sự kiện, chủ đầu tư dự kiến công bố thêm ưu đãi đặc biệt thuộc "Thẻ đặc quyền cư dân Privilege Card" cho 166 chủ nhân Phu My Hung The Horizon, cũng như chương trình hỗ trợ vay ngân hàng dành cho khách mua shop. "Đặc quyền tri ân" là một phần hoạt động trong chuỗi chương trình dành riêng cho khách hàng mua căn hộ Phu My Hung The Horizon.

Trước đó, chủ đầu tư cũng liên kết nhiều đối tác triển khai "Thẻ đặc quyền cư dân - Privilege Card" dành cho 166 chủ nhân căn hộ Phu My Hung The Horizon.

Theo đó, sau khi ký kết hợp đồng mua bán căn hộ Phu My Hung The Horizon, khách hàng sẽ hưởng chiết khấu đến 30% - tương đương thành viên hạng bạch kim chương trình C Rewards của trung tâm thương mại Crescent Mall đối với hơn 80 cửa hàng liên kết. Chủ sở hữu cũng có cơ hội tận hưởng không gian yên bình tại phòng chờ cao cấp C Club và tham quan khu vực trưng bày sản phẩm độc quyền từ các thương hiệu trong lúc thư giãn, có thêm cơ hội tăng hạng với mỗi hóa đơn mua sắm, miễn phí gửi xe, hành trình siêu sinh nhật, quà tặng C Point...

Phòng chờ C-Club dành cho khách hàng Bạch kim của chương trình C Rewards Crescent Mall. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Bên cạnh đó, chủ nhân tương lai Phu My Hung The Horizon còn nhận thêm nhiều quyền lợi VIP của các nhãn hàng liên kết trong nhiều lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, nhà hàng, golf, giáo dục, spa...

Khách hàng có thể trải nghiệm một năm dịch vụ Shinhan Private Wealth Management tại Trung tâm khách hàng ưu tiên PWM – Phòng giao dịch quận 7; gói chiết khấu giảm 20% phí tập golf tại Saigon South Golf club, đồng thời giảm 25% trên tổng hóa đơn mua hàng trong Concept Store của các hãng Mizuno, TaylorMade, Titleist tại Lion golf shop.

Với lĩnh vực y tế - chăm sóc sức khỏe, ngoài dịch vụ tại Care Plus theo chương trình C Reward, khách sở hữu Phu My Hung The Horizon có thêm lựa chọn tại Echo Medi (quận 7) và các dịch vụ spa, làm đẹp tại ANTN.TFL (khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown), Blossom Clinic (quận 3) với nhiều gói ưu đãi dành riêng cho cư dân dự án.

Khi mua sắm thiết bị gia dụng, nội thất của các thương hiệu Malloca, AConcept, Jang-in, Noritake, Takara standard, cửa hàng Samsung Plaza Midtown và đàn Piano tại Impressivo Klaviere & Flügel (quận 10), tùy theo từng thương hiệu, cửa hàng, khách hàng Phu My Hung The Horizon cũng sẽ hưởng mức ưu đãi từ 10 đến 40%.

Ngoài ra, chủ nhân căn hộ Phu My Hung The Horizon nếu đăng ký cho con em học tại Princeton Academy Premier Phú Mỹ Hưng sẽ được giảm 25% học phí.

Hiện, thẻ đặc quyền cư dân Privilege Card được phát hành theo hình thức thẻ điện tử. Thời gian áp dụng chương trình cùng các mức ưu đãi được cập nhật qua ứng dụng cư dân (app) và website Phú Mỹ Hưng, để khách hàng thuận tiện theo dõi, sử dụng.

Modern Elegant - một trong những mẫu thiết kế mới thuộc bộ sưu tập nhà mẫu Bespoke Collection tại Phu My Hung The Horizon sẽ ra mắt trong sự kiện ngày 14/10. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Cũng tại sự kiện ngày 14/10, Phú Mỹ Hưng mở cửa đón khách đến tham quan, trải nghiệm thực tế những căn sky villa mới nhất trong bộ sưu tập Bespoke Collection tại Phu My Hung The Horizon.

(Nguồn: Phú Mỹ Hưng)