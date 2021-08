Chương trình 'Trao yêu thương' chuyển hơn 60 tấn rau củ đến TP HCM

Câu lạc bộ còn trao tặng 10 máy bơm tiêm điện cho Bệnh viện Điều trị Covid-19 An Bình, hai máy thở cho Bệnh viện Đại Học Y Dược TP HCM và ba máy thở cho Bệnh viện Thống Nhất với tổng trị giá 3,3 tỷ đồng, hỗ trợ việc điều trị bệnh nhân Covid-19. Trong ảnh là đại diện Bệnh viện An Bình tiếp nhận 10 máy bơm tiêm điện do câu lạc bộ gửi tặng.