Chương trình thực cảnh Ký Ức Hội An tròn 6 năm ra mắt

Quảng NamLoạt sự kiện mang sắc màu thương cảng vừa được tổ chức nhằm kỷ niệm 6 năm ra mắt show thực cảnh Ký Ức Hội An từ 16 đến 18/3.

Với chủ đề Từ Hội An đến Ký Ức Hội An, chuỗi sự kiện mang đến cho người dân địa phương và du khách những trải nghiệm nghệ thuật mới lạ, mở ra tuổi mới với nhiều kỳ vọng mới cho du lịch Việt Nam. Theo đó, chương trình diễu hành đường phố được tổ chức từ Chùa Cầu đến Đảo Ký Ức Hội An, đi qua các đường Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu. Buổi diễu hành quy tụ gần 100 diễn viên chuyên nghiệp, mặc những bộ trang phục truyền thống. Các vũ công với những điệu nhảy mang bản sắc riêng của từng quốc gia tạo nên dòng chảy văn hóa: vũ điệu Hội nhập, vũ điệu Yosakoi và vũ điệu đèn lồng.

Ký Ức Hội An đón sinh nhật 6 tuổi với loạt sự kiện độc đáo. Ảnh: Ký Ức Hội An

Đặc biệt, vũ điệu đèn lồng được trình diễn tại Đảo Ký Ức Hội An, tôn vinh sắc màu và sự đa dạng, sức mạnh của văn hóa Á Đông trong điệu nhảy của các diễn viên. Đồng thời tượng trưng cho hành trình 6 năm mang văn hóa Việt ra thế giới của Ký Ức Hội An.

Vũ điệu đèn lồng phô diễn sức mạnh của văn hóa Á Đông và hành trình 6 năm của Ký Ức Hội An. Ảnh: Ký Ức Hội An

Đặc biệt, đêm 18/3, Đảo Ký Ức Hội An "chiêu đãi" khán giả bằng màn pháo hoa sắc màu, chào tuổi mới với những hy vọng về một chặng đường mới - "thắp lửa" tình yêu văn hóa Việt trong lòng du khách bốn phương.

Ra mắt tháng 3/2018, Ký Ức Hội An mang sứ mệnh đưa văn hóa Việt và đặc biệt là lịch sử, văn hóa vùng đất di sản Hội An ra thế giới. Đây là show diễn thực cảnh được trình diễn trên sân khấu rộng 25.000 m2 giữa sông Hoài bởi gần 500 diễn viên chuyên nghiệp, với sự hỗ trợ của hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại. Bên cạnh kỹ xảo, show còn nổi tiếng với việc khắc họa lịch sử, văn hóa của thương cảng trong quá khứ, cùng vẻ đẹp của Hội An.

Ký Ức Hội An bước sang năm thứ 6 trên hành trình mang văn hóa, lịch sử của vùng đất di sản Hội An ra thế giới. Ảnh: Ký Ức Hội An

Với cốt lõi là nền tảng văn hóa độc đáo và dòng chảy lịch sử hơn 400 năm của vùng đất này, Ký Ức Hội An kể một câu chuyện mới lạ nhưng đầy chân thực. Những ký ức về một Hội An thưở ban sơ, phồn hoa, yên bình được đánh thức cùng niềm tự hào trải qua bao biến cố, thăng trầm lịch sử.

Nhờ tính độc đáo này, tháng 3/2019, quảng trường Thời Đại (NewYork, Mỹ) phát đoạn clip về show diễn trong sự yêu thích của khán giả. Đây cũng là thời điểm hãng thông tấn Reuters vinh danh Ký Ức Hội An là show diễn đẹp nhất thế giới. Cũng trong năm 2019, tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Wanderlust ghi nhận Ký Ức Hội An với giải thưởng Leading Historical Spectacle Show.

Năm 2022, World Travel Awards - Oscar của ngành du lịch thế giới vinh danh Đảo Ký Ức Hội An - nơi diễn ra show là Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới. Tiếp đó, giải thưởng này tiếp tục vinh danh đảo là Tổ hợp văn hóa, du lịch & giải trí hàng đầu thế giới năm 2023.

Thanh Thư