Chương trình 'The Jolly Stars' tiếp cận gần một triệu sinh viên

"The Jolly Stars" do Jollibee Việt Nam tổ chức, tiếp cận gần một triệu sinh viên, trao hơn 120 suất học bổng tại 376 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc sau gần một năm hoạt động.

Chương trình "The Jolly Stars" vừa kết thúc vào cuối tháng 11, khép lại hành trình kéo dài gần một năm. Đây là chuỗi hoạt động được Jollibee Việt Nam dành riêng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, nhằm đưa thương hiệu đến gần hơn với thế hệ trẻ, đặc biệt là gen Z.

"The Jolly Stars" thu hút các bạn sinh viên tham gia trải nghiệm. Ảnh: Jollibee Việt Nam

Khởi động từ tháng 3, "The Jolly Stars" trở thành nơi sinh viên có cơ hội thể hiện tài năng ở nhiều thể loại như: hát, vũ đạo, rap và được truyền cảm hứng bởi sự đồng hành của các nghệ sĩ như: LyLy, Kay Trần, Tiêu Minh Phụng... Không chỉ là hoạt động giải trí, chương trình còn góp phần giúp các bạn trẻ thể hiện sự tự tin, kết nối tích cực với mọi người.

Sau gần một năm thực hiện, The Jolly Stars, có mặt tại 376 trường đại học và cao đẳng từ Bắc vào Nam, với gần một triệu sinh viên được tiếp cận. Về mặt nội dung, chương trình ghi nhận hơn 1.000 bài dự thi được gửi về cho ban tổ chức và đã tìm ra nhiều phần trình diễn ấn tượng.

Ngoài ra, khu vực booth trò chơi cũng đem tới nhiều hoạt động thú vị và phần quà hấp dẫn. Sự xuất hiện của mascot Jollibee là điểm nhấn của chuỗi hoạt động. Hình ảnh chú ong Jollibee vui vẻ, đáng yêu tạo nên sự kết nối giữa thương hiệu và sinh viên.

Những phần thi được các bạn trẻ đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: Jollibee Việt Nam

Không dừng lại ở các hoạt động vui chơi, Jollibee còn thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua việc trao hơn 120 suất học bổng cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập, qua đó khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng Việt Nam.

Nhờ những giá trị nhân văn kết hợp loạt hoạt động sôi nổi, các nội dung của chương trình được sinh viên tích cực chia sẻ và thảo luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội, cho thấy sức hút và sự đón nhận từ giới trẻ.

Ca sĩ LyLy biểu diễn tại sân khấu của "The Jolly Stars". Ảnh: Jollibee Việt Nam

"The Jolly Stars" không chỉ tạo dấu ấn trong cộng đồng sinh viên mà còn cho thấy nỗ lực tiếp cận và kết nối của thương hiệu đối với người tiêu dùng trẻ, thông qua việc đầu tư vào các hoạt động thiết thực, lan tỏa niềm vui.

(Nguồn: Jollibee Việt Nam)