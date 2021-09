Chương trình 'Nối vòng tay lớn' kêu gọi đoàn kết chống dịch

Chương trình nghệ thuật trực tuyến tối 26/9 lan toả tinh thần đoàn kết, kêu gọi 102 tỷ 580 triệu đồng từ các các nhân, tổ chức ủng hộ cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh.

Được truyền hình trực tiếp với nhiều điểm cầu trên toàn quốc, chương trình nghệ thuật trực tuyến "Nối vòng tay lớn" diễn ra tại Nhà hát TP HCM có sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính, các lãnh đạo TP HCM và đại diện các tổ chức, bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Diễn ra trong thời điểm cuộc chiến chống dịch còn phức tạp, chương trình mong muốn kêu gọi sự đồng lòng của người dân cả nước, cũng như các nguồn hỗ trợ về thiết bị vật tư y tế đóng góp "Quỹ phòng chống Covid-19" của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

Sự kiện thu hút hàng triệu lượt xem và sự chung tay đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham dự.

Hưởng ứng lời kêu gọi, nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã hỗ trợ cho Quỹ phòng, chống Covid-19 của Mặt trận Tổ quốc TP HCM, với tổng số tiền 102 tỷ 580 triệu đồng đóng góp ngay tại chương trình.

Là một trong những đại diện ủng hộ quỹ, có mặt trong trong chương trình, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gửi lời chia sẻ, tri ân đến những tuyến đầu chống dịch: "Là nhà tài trợ cho nhiều chương trình phòng chống dịch, lãnh đạo tập đoàn kinh tế tư nhân và cũng là một công dân Việt Nam, tôi muốn gửi lời tri ân tới các cấp lãnh đạo, sự hi sinh và dấn thân của chiến sĩ áo trắng, các chiến sĩ công nghệ, các lực lượng bộ đội, công an, thanh niên xung kích..."

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu trong chương trình (Ảnh chụp màn hình)

Trong khuôn khổ gây quỹ của chương trình, các doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang lãnh đạo là tập đoàn SOVICO cùng HDBank đã ủng hộ với tổng giá trị 60 tỷ hỗ trợ cho các hoạt động an sinh gồm: 2 triệu thẻ bảo hiểm "An tâm thu nhập" với mức chi trả 5 triệu đồng đối với các trường hợp Xét nghiệm nếu là F0 trị giá 50 tỷ đồng, cùng 20.000 liệu vaccine Sputnik V cho người nghèo trên địa bàn thành phố trị giá 10 tỷ đồng.

Bày tỏ niềm tin đất nước sẽ nhanh chóng hồi phục từ đại dịch, Nữ Chủ tịch tập đoàn Sovico - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT HDBank nhấn mạnh: "Doanh nghiệp chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến không mệt mỏi, đặc biệt trong việc đóng góp, thúc đẩy sản xuất, giao thương, du lịch, đầu tư, tạo việc làm cũng như các chương trình hỗ trợ về y tế, giáo dục, chăm lo sức khoẻ thể chất và tinh thần cho hàng triệu người dân".

Trước đó, tập đoàn SOVICO cũng đã ủng hộ cho MTTQ TP HCM 200 tỷ đồng qua việc hỗ trợ việc xét nghiệm 2 triệu mẫu miễn phí cho các thầy cô giáo, shipper và bà con chợ đầu mối, người dân thành phố... từ ngày 1-15/10.

Đêm nhạc "Nối vòng tay lớn" do tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global khởi xướng, phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Quỹ Trịnh Công Sơn tổ chức. Với đội phản ứng mang tên Task Force-Beyond Covid trong các lĩnh vực: y tế, kinh tế, xã hội, giáo dục..., đơn vị thực hiện mong muốn gây quỹ mua và vận chuyển thiết bị y tế từ nước ngoài về hỗ trợ lực lượng chống dịch trong nước.

Tại sự kiện đặc biệt này, các nghệ sĩ tự dựng sân khấu tại nhà. Với 3 chủ đề chính là "Quê hương trong trái tim tôi", Việt Nam niềm tin chiến thắng, Cảm ơn tình yêu, chương trình do Quang Dũng đạo diễn, Trần Mạnh Tuấn làm giám đốc âm nhạc, quy tụ dàn nghệ sĩ gồm Tạ Minh Tâm, Thanh Ngân, Thanh Lam, Vân Khánh, Lê Tứ, vợ chồng Cẩm Vân - Khắc Triệu, Hồng Nhung, TLinh, Đức Tuấn, Tùng Dương, Thanh Bùi, Hà Lê, Lân Nhã, Mỹ Anh... cùng các đơn vị nghệ thuật như Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông sen, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang...

Phạm Vân