Chương trình nghệ thuật về lịch sử phát triển của Đảng

Ca sĩ Anh Tú biểu diễn Có Đảng trong tim do anh sáng tác, nói về cảm xúc, lòng biết ơn của thế hệ trẻ với cha ông. Nhạc phẩm có đoạn: "Thưa Đảng quang vinh con đã nghe từ ngày xưa, khi lúc ông con xung phong. 1930, khi toàn quân dậy sóng, khi dòng người trông mong, Bắc Nam chung một lòng".
Anh Tú hát Có Đảng trong tim. Video: VTV
Từ trái sang: Hà An Huy, Minh Thúy, Anh Tú, Hoàng Hồng Ngọc, Jaykii trong tiết mục Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam (nhạc sĩ Hữu Từ, Đỗ Hiền). Các nghệ sĩ mang đến không khí tươi mới, rộn ràng, thể hiện niềm tin của thế hệ nghệ sĩ trẻ.
Đêm nghệ thuật - chính luận tái hiện hành trình lịch sử của Đảng qua những điệu múa, ca khúc giàu tính biểu tượng. Nội dung khắc họa chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển của dân tộc. Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và hình ảnh, công nghệ ánh sáng.
Tiết mục tranh cát mang tên Thời cơ mở ra những kỷ nguyên hào hùng của nghệ sĩ Đặng Trí Đức. Ông vẽ các bức tranh về ngày ra đời Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930), Cách Mạng Tháng Tám 1945, Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975. Video: VTV
Đêm nghệ thuật còn tri ân những con người hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Tiết mục Người mẹ của tôi (nhạc sĩ Xuân Hồng, Đinh Thành lê thể hiện) nói về sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ trong thời bình. Phần múa minh họa với hình tượng người mẹ cầm hoa trắng tiễn đưa con gợi nhiều cảm xúc.
Thể hiện Tình ca (nhạc sĩ Hoàng Việt), nghệ sĩ Đăng Dương khiến ca khúc quen thuộc vang lên vừa tình cảm vừa trang trọng.
Ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp hát ca khúc Đất nước trọn niềm vui (nhạc sĩ Hoàng Hà) theo phong cách rock. Giai điệu hào sảng được làm mới bằng tiết tấu mạnh mẽ nhưng vẫn giữ tinh thần hân hoan, tự hào về ngày đất nước thống nhất.
Nhóm Oplus hát Chiếc gậy Trường Sơn (nhạc sĩ Phạm Tuyên). Ca khúc gợi lại hình ảnh người lính giản dị, kiên cường, với chiếc gậy mộc mạc trở thành biểu tượng của ý chí, lòng dũng cảm.
Nhóm Oplus biểu diễn Rạng ngời Việt Nam tôi (nhạc sĩ Nguyễn Tiến Đức). Ca khúc ca ngợi hình ảnh đất nước trong quá trình đổi mới và hội nhập.
Hoàng Bách hát Chung mái nhà Việt Nam. Từ câu chuyện Con Rồng, cháu Tiên, ca khúc mang thông điệp về sự gắn kết, đoàn kết của các thế hệ, vùng miền.
Chương trình do Tạp chí Cộng sản phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, hướng tới 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đến dự chương trình có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Giang Huy - Hà Thu