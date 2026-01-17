Chương trình nghệ thuật về lịch sử phát triển của Đảng

Ca sĩ Anh Tú biểu diễn Có Đảng trong tim do anh sáng tác, nói về cảm xúc, lòng biết ơn của thế hệ trẻ với cha ông. Nhạc phẩm có đoạn: "Thưa Đảng quang vinh con đã nghe từ ngày xưa, khi lúc ông con xung phong. 1930, khi toàn quân dậy sóng, khi dòng người trông mong, Bắc Nam chung một lòng".