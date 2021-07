Chương trình mua sơn trúng vàng của Oexpo

Nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành, tin tưởng suốt thời gian qua, từ ngày 5/5 đến 31/7, khi mua các sản phẩm sơn Oexpo, Expo, Poly (không gồm bột trét và các nhãn hiệu thuộc Oexpo XIX), với mỗi hóa đơn 5 triệu đồng (có thể cộng dồn trong ngày), khách nhận được một phiếu cào và có cơ hội trúng thưởng nửa lượng vàng miếng SJC trị giá 29 triệu đồng hay nửa chỉ vàng SJC trị giá 2,9 triệu đồng. Chương trình áp dụng với người tiêu dùng từ Hà Tĩnh trở ra và những cửa hàng treo băng rôn giới thiệu chương trình "Chào mùa xây dựng".

Cơ cấu gồm 20 giải đặc biệt, mỗi giải một miếng vàng SJC 0,5 lượng và 599 giải, mỗi giải là một miếng vàng SJC 0,5 chỉ. Tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Chương trình kết thúc khi hết quà tặng hoặc hết thời hạn khuyến mãi.

Những phần thưởng giá trị khi mua sơn.

Lưu ý, phiếu cào hợp lệ do Công ty 4 Oranges Co. Ltd phát hành phải không rách, không tẩy xóa, không bôi vẽ hay làm mờ chữ. Dòng chữ dưới lớp tráng bạc "Phần cào" phải rõ ràng, không mất hay thêm dấu vết gì. "Phần không được cào" cũng phải nguyên vẹn.

Mã số kiểm soát ở "Phần không được cào" phải trùng với số đã đăng ký tại Cục Xúc tiến Thương mại. Các phiếu trúng thưởng hợp lệ của các giải nhất phải có chữ ký của Tổng GiámCông ty 4 Oranges Co. Ltd (đã đăng ký với Cục Xúc tiến Thương mại nằm ở "Phần không được cào" phía bên phải.

Công ty 4 Oranges Co. Ltd có vốn nước ngoài, thuộc tập đoàn Asia Leader International Investment. Năm 2004, Orange đầu tư vào thị trường Việt Nam với nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, thuộc huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Sau gần 20 năm, với những ưu thế về chất lượng, công nghệ, giá thành, các thương hiệu sơn trực thuộc công ty như Oexpo, Expo, Poly... dần chiếm được lòng tin của người dùng.

Doanh nghiệp được Tổ chức chứng nhận NQA tại Anh chứng nhận đạt các tiêu chuẩn quốc tế và được tổ chức United Kingdom Accreditation Service công nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015. Liên hệ cửa hàng hoặc hotline 1800 6600 để biết thêm chi tiết.

