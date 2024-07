Chương trình liên kết quốc tế của Trường Kinh doanh emlyon

Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng có cơ hội học tập tại trường Kinh doanh emlyon ở Pháp qua chương trình liên kết quốc tế Cử nhân Quản trị kinh doanh toàn cầu.

Chương trình gồm hai giai đoạn. Hai năm đầu, sinh viên học tại trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) và hai năm cuối tại trường Kinh doanh emlyon (emlyon). Khi hoàn thành khóa 4 năm, các em được nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh toàn cầu do emlyon cấp. Chi phí tiết kiệm khoảng 35-40% so với du học trực tiếp tại Pháp.

Hiệu trưởng TDTU (trái) và đại diện trường emlyon (phải) trong buổi ký kết hợp tác triển khai chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Ảnh: emlyon

Năm 2024, emlyon nằm top 10 trường hàng đầu châu Âu về đào tạo kinh doanh (theo Financial Times) và top 4 trường Kinh doanh và Quản lý tại Pháp (theo QS World University Ranking).

Khởi nguồn từ mô hình học tập dưới dạng dự án thực tế "Transforming early makers" (Chuyển đổi để thực nghiệm sớm), sinh viên emlyon được chia nhóm để giải quyết các vấn đề của xã hội và doanh nghiệp hiện nay. Sau đó, các em sẽ tham dự những buổi học lý thuyết nền tảng, workshop, phiên gặp gỡ doanh nghiệp và một số cuộc thảo luận bàn tròn. Buổi học cuối sẽ là phiên tranh luận về giải pháp toàn diện cho chủ đề của nhóm.

Với triết lý "Early makers - Entrepreneur for change" (Thực hành sớm - Khởi nghiệp để thay đổi), emlyon đề cao giáo dục khai phóng, hướng tới học tập chất lượng cao, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. Sinh viên tiếp thu kiến thức đa ngành, có khả năng trở thành công dân toàn cầu, hội nhập thế giới và cộng đồng kinh doanh quốc tế.

Lễ tốt nghiệp tại emlyon. Ảnh: emlyon

Trường Kinh doanh emlyon tọa lạc ngay trung tâm nước Pháp, chuyên đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên gia Marketing hàng tiêu dùng cao cấp. Cơ sở còn tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản lý Marketing hàng cao cấp (MSc Luxury Management & Marketing).

Sinh viên chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh toàn cầu tại emlyon cho biết nhờ những học phần thực tập và trao đổi, họ có cơ hội đi đến nhiều nơi, khám phá thế giới. Tương tự, với sinh viên TDTU, các em có cơ hội tiếp xúc nền giáo dục quốc tế, gặp gỡ nhiều bạn bè và được cọ xát trong những dự án thực nghiệm.

Chương trình chính thức tuyển sinh từ năm học 2024-2025 với đa dạng chính sách học bổng cho tân sinh viên với tổng giá trị hơn 35 tỷ đồng, do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp. Bên cạnh đó, Trường Kinh doanh emlyon cũng hỗ trợ học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc khi bắt đầu giai đoạn hai.

Trong thời gian chuyển tiếp, sinh viên sẽ học tại Pháp, có cơ hội luân chuyển sang cơ sở Thượng Hải (Trung Quốc) để tăng trải nghiệm học tập. Với phương châm "Doing to learn-Learning to do" (Làm để học - Học để làm), trong hai năm học tại nước ngoài, sinh viên sẽ hoàn thành hai kỳ thực tập. Mỗi kỳ kéo dài 4-6 tháng tại các công ty quốc tế.

Trường Kinh doanh emlyon tại Thượng Hải. Ảnh: emlyon

Trường emlyon là một trong những trường kinh doanh lâu đời nhất châu Âu, thành lập năm 1872 bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Lyon - cơ sở giáo dục đại học tư thục được Bộ giáo dục Pháp công nhận. Trường là một trong số ít đơn vị đào tạo kinh doanh được công nhận bởi ba hệ thống kiểm định quốc tế gồm AACSB, EQUIS và AMBA.

Á Hiên