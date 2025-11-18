Chương trình kết nối cộng đồng công nghệ thông tin liên ngành

Cyber Connect 2025 quy tụ hơn 500 đại biểu, vận động viên và khách mời đến từ cộng đồng công nghệ của 20 đơn vị liên ngành với các hoạt động giao lưu, gắn kết.

Cyber Connect 2025 – chương trình kết nối công nghệ do Kiểm toán Nhà nước tổ chức đã diễn ra ngày 15/11 tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan bộ, ban, ngành. Chương trình có thông điệp "Kết nối trí tuệ – Lan tỏa công nghệ – Gắn kết cộng đồng số" nhằm tăng cường giao lưu, đoàn kết, đồng thời thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và tinh thần sáng tạo trong cộng đồng những người làm công nghệ.

Phó Tổng kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng phát biểu tại Gala vinh danh và trao giải thưởng Cyber Connect 2025. Ảnh: Kiểm toán Nhà nước

Đại diện ban tổ chức cho biết Cyber Connect 2025 không chỉ là một sân chơi kết nối, sáng tạo và chia sẻ để những người làm công nghệ trong khu vực công gặp gỡ, học hỏi mà còn nhằm xây dựng cộng đồng công nghệ thông tin liên ngành, tiên phong trong hệ sinh thái chuyển đổi số quốc gia.

Đội vô địch nội dung kéo co nhận giải thưởng từ ban tổ chức. Ảnh: Kiểm toán Nhà nước

Trong buổi sáng, hai nội dung thi đấu pickleball và kéo co diễn ra với sự tham gia của nhiều đơn vị như Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Cục Chuyển đổi số (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục chuyển đổi số quốc gia (Bộ khoa học và Công nghệ), Cục Thống kê tội phạm và chuyển đổi số (Viện kiểm sát nhân dân tối cao), Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số (Bộ Tài chính), Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng nhà nước), Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu (Văn phòng Trung ương Đảng)...

Bên cạnh thi đấu thể thao, sự kiện còn có hoạt động trao đổi chuyên môn về chuyển đổi số, bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin và ứng dụng AI như Cyber Gathering.

Cuối cùng là cuộc thi sáng tác AI Melody, nơi các đội thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo để sáng tạo và phối âm nhạc. Sau vòng bình chọn trực tuyến, bốn tác phẩm xuất sắc được trình diễn trực tiếp tại gala trao giải, mang lại trải nghiệm công nghệ sáng tạo - thể hiện khả năng thích ứng nhanh với xu hướng mới của cộng đồng công nghệ thông tin khối Nhà nước.

Tác phẩm giành giải cuộc thi sáng tác nhạc AI được trình chiếu trong Gala trao giải. Ảnh: Kiểm toán Nhà nước

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Kiểm toán Nhà nước giới thiệu ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán với chủ đề "Ứng dụng AI - Chuyển đổi số trong ngành Kiểm toán: Đột phá sáng tạo".

Ấn phẩm nhằm truyền tải, lan tỏa các giải pháp gia tăng giá trị ứng dụng AI trong hoạt động kiểm toán; đồng thời nhận diện cơ hội, thách thức và rủi ro trong tiến trình chuyển đổi số, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước vững mạnh trong kỷ nguyên số.

(Nguồn: Kiểm toán Nhà nước)