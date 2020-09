Chương trình giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non

Honda Việt Nam triển khai chương trình “Tôi yêu Việt Nam” phiên bản mới gồm phim giáo dục trên truyền hình và hoạt động đào tạo tại trường mầm non.

Chương trình "Tôi Yêu Việt Nam" năm 2020 khởi động từ ngày 19/9. Tiền thân là chương trình hướng dẫn an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn phát sóng trên truyền hình từ năm 2004. Chương trình do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và Công ty Honda Việt Nam phối hợp triển khai.

Năm 2020, chương trình có phiên bản mới, hướng đến khán giả ở lứa tuổi Mầm non, từ 3 - 5 tuổi, độ tuổi hình thành nhận thức, yêu thích khám phá thế giới xung quanh và bắt đầu cùng người lớn tham gia giao thông.

Chương trình tuyên truyền ý thức đảm bảo an toàn giao thông của Honda.

Mở đầu "Tôi Yêu Việt Nam" mùa này sẽ là series phim hoạt hình "Vui giao thông" xoay quanh ba nhân: Bi (Khỉ), Bo (Mèo) và Ben (Tắc kè). Mỗi nhân vật trong phim mang một tính cách khác nhau nhưng gần gũi, như những người bạn của các em. Từng tập phim là một bài học, câu chuyện giao thông với kiến thức bổ ích được truyền tải đến khán giả nhí.

Bên cạnh loạt phim hoạt hình, Honda Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thí điểm chương trình đào tạo trực tiếp trong trường mầm non tại 5 tỉnh thành gồm: Phú Thọ, Hải Phòng, Nghệ An, Lâm Đồng, Cần Thơ, mỗi tỉnh 3 trường mẫu giáo, áp dụng từ năm học 2020-2021.

Tham gia hoạt động đào tạo tại trường học, học sinh mầm non sẽ nhập vai các nhân vật khác nhau trong hoạt động giao thông: người tham gia giao thông, người điều hành giao thông, trải nghiệm tình huống thực tế với tài liệu hướng dẫn tham gia giao thông an toàn. Tài liệu do Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Vụ Giáo dục Mầm Non biên soạn. Từ đó, các bạn nhỏ sẽ có cơ hội tìm hiểu về kiến thức giao thông, bắt đầu hình thành cho mình ý thức tham gia giao thông văn minh an toàn.

Trong những năm qua, Honda Việt Nam triển khai nhiều hoạt động hướng đến đảm bảo an toàn giao thông như: Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 từ năm học 2018-2019; Trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm cho người dân từ năm 2015; Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh Tiểu học, Trung học, thanh niên, cảnh sát giao thông, người dân...

Đại diện Honda cho biết, đây là nỗ lực của công ty này để thiện thực hóa tuyên bố 2030 - "Mang lại cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái, nhân rộng niềm vui cho tất cả mọi người".

Chương trình hướng dẫn về An toàn giao thông trên truyền hình "Tôi yêu Việt Nam" phiên bản mới "Vui giao thông" dành cho các bạn nhỏ từ 3-5 tuổi, phát sóng từ ngày 19/9 vào lúc 18h50 thứ bảy hàng tuần, phát lúc 16h10 thứ hai tuần kế tiếp trên VTV3. Chương trình gồm 26 tập, mỗi tập 5 phút.

Nguyễn Lê