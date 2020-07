Chương trình du học bán phần tại ĐH Kinh tế TP HCM

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, nhiều học sinh, sinh viên có ý định du học đều phải trì hoãn kế hoạch hoặc chuyển sang hình thức du học bán phần, du học tại chỗ. Đón đầu làn sóng dịch chuyển, nhiều trường đại học trong nước đã liên kết với đại học nước ngoài để hợp tác đào tạo, giúp sinh viên không bị đứt quãng nhịp học.

Trường Đại học Kinh tế TP HCM là một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam trong giáo dục đào tạo lĩnh vực Kinh tế - Kinh doanh. Hàng năm trường có hơn 5.000 sinh viên theo học, và nhiều trong số đó có ý định du học. Nắm bắt trở ngại mà dịch bệnh gây ra cho các học sinh, sinh viên, Viện ISB - trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP HCM đã hợp tác đào tạo chương trình Cử nhân Kinh doanh - Du học bán phần UEH-ISB Pathway BBus.

Cử nhân Kinh doanh - Du học bán phần UEH-ISB Pathway BBus là chương trình du học chuyển tiếp 2+1 dựa trên thỏa thuận hợp tác liên thông giữa Viện ISB, Trường Đại học Kinh tế TP HCM với bốn đại học top 300 thế giới ở Australia và New Zealand (ĐH Macquarie, ĐH Western Sydney, ĐH Wollongong, và ĐH Waikato).

Lớp học chương trình Cử nhân Kinh doanh - Du học bán phần UEH-ISB Pathway BBus tại Viện ISB.

Bốn đại học này sẽ mở kỳ nhập học vào tháng 9. Sinh viên theo học chương trình Cử nhân Kinh doanh - Du học bán phần UEH-ISB Pathway BBus có thể chọn học một ngành ở Việt Nam, sau một thời gian theo học nếu thấy không phù hợp với ngành đó có thể đổi ngành khác khi chuyển tiếp sang đại học nước ngoài.

ĐH Macquarie, thành phố Sydney, bang New South Wales, Australia: Học ít nhất 1,5 năm tại Macquarie, gồm 12 môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Sinh viên có thể chọn hoàn thành một trong hai tấm bằng cử nhân Bachelor of Business Administration hoặc Bachelor of Commerce với 13 chuyên ngành đào tạo.

ĐH Western Sydney, thành phố Sydney, bang New South Wales, Australia: Sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân Bachelor of Business với 10 chuyên ngành đào tạo. Ngoài ra sinh viên được lựa chọn một trong 4 lộ trình học linh hoạt: Học 3 năm tại UEH-ISB; học 2,5 năm tại UEH-ISB + 0,5 năm tại ĐH Western Sydney; học 1,5 năm tại UEH-ISB + 1.5 năm tại ĐH Western Sydney; học một năm tại UEH-ISB + 2 năm tại ĐH Western Sydney.

ĐH Wollongong, thành phố Wollongong, bang New South Wales, Australia: Học ít nhất một năm, gồm 8 môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Sinh viên có thể chọn hoàn thành một trong hai tấm bằng cử nhân Bachelor of Business Administration hoặc Bachelor of Commerce với 11 chuyên ngành đào tạo.

ĐH Waikato, thành phố Hamilton, vùng Waikato, New Zealand: Học ít nhất một năm, gồm 12 môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Sinh viên sẽ được cấp bằng Cử nhân Bachelor of Business với 10 chuyên ngành đào tạo.

Chia sẻ thêm về khoảng thời gian mở cửa các nước cho sinh viên đi du học, Tiến sĩ Lý Quí Trung - Nhà sáng lập Phở 24 và Cố vấn cao cấp tại Đại học Western Sydney, Australia cho biết, thời gian mở cửa sớm nhất là vào năm 2021. Nếu không chọn hình thức du học bán phần hoặc du học tại chỗ, các bạn trẻ có ý định sang nước ngoài đều được nghỉ giải lao từ ít nhất một học kỳ đến một năm. Tuy nhiên, với hình thức "nghỉ ngơi chưa hẹn ngày đi" này, nhiều phụ huynh cho rằng, các học sinh có thể sẽ mất đà, đứt quãng nhịp học.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Australia, Dan Tehan và Quyền Bộ trưởng Bộ Di trú Australia, Alan Tudge đã công bố thay đổi trong visa Australia, trong đó có việc chính phủ Australia sẽ khởi động lại việc cấp visa du học sinh cho những hồ sơ nộp bên ngoài lãnh thổ Australia. Khi biên giới mở cửa trở lại, học sinh đã được cấp visa có thể đến xứ sở Kangaroo ngay.

Mặt khác, trang tin du học University World News cũng ghi nhận ngày càng nhiều trường đại học hợp tác xuyên quốc gia để đưa ra các chương trình du học bán phần.

Sinh viên theo học tại Đại học Western Sydney, Australia.

Thế Đan