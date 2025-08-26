Chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh quốc tế tại TDTU

Emlyon Business School liên kết với Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh chương trình quốc tế 2+2, cung cấp phương pháp học tập sáng tạo cùng triết lý giáo dục "early maker".

Emlyon Business School đứng trong top 1% các trường đại học toàn cầu với ba chứng nhận uy tín: EQUIS, AACSB và AMBA. Chương trình học tại Emlyon kết hợp giữa kiến thức lý thuyết và thực tiễn, theo triết lý "We are makers - Entrepreneurs for change", khuyến khích tư duy sáng tạo, hành động sớm và tinh thần khởi nghiệp. Trường cũng mang định hướng "early maker" - biến việc học thành hành trình trọn đời bằng lựa chọn khác biệt trong môi trường giáo dục. Sinh viên tham gia dự án thực tế với doanh nghiệp, thực tập có trả lương, trao đổi quốc tế và có cơ hội khởi nghiệp ngay khi đang học.

Trường có gần 50.000 cựu sinh viên tại hơn 130 quốc gia. Mạng lưới campus đặt ở Lyon, Paris, Thượng Hải, Mumbai... giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm quốc tế, phát triển tư duy linh hoạt và năng lực thích nghi.

Sinh viên tự thiết kế lộ trình chuyên sâu theo định hướng cá nhân với nhiều lĩnh vực khi chuyển tiếp sang Emlyon. Các ngành có thể lựa chọn bao gồm: quản trị kinh doanh số, marketing, tài chính, khởi nghiệp, quản trị chuỗi cung ứng, dịch vụ & trải nghiệm khách hàng...

Tại Việt Nam, Emlyon kết hợp Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) triển khai chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh toàn cầu (Global Bachelor of Business Administration). Chương trình tạo cơ hội để sinh viên Việt trải nghiệm môi trường học tập quốc tế ngay tại quê nhà.

Emlyon Business School cơ sở Lyon (Pháp). Ảnh: Emlyon

Chương trình 2+2 của TDTU và Emlyon tuyển sinh từ năm học 2024-2025. Sinh viên có GPA từ 6.0 trở lên, chứng chỉ IELTS 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0) có thể tham gia. Trường cũng dành học bổng đến 30% cho sinh viên xuất sắc, tạo cơ hội để sinh viên Việt Nam học tập theo chuẩn châu Âu, kết nối với mạng lưới toàn cầu, mở rộng triển vọng nghề nghiệp quốc tế.

Sinh viên chương trình liên kết Emlyon tham dự French Tech Summit Vietnam 2025. Ảnh: TDTU

Đại diện TDTU kỳ vọng chương trình 2+2 mang đến nền tảng giáo dục đẳng cấp thế giới, giúp sinh viên Việt Nam tự tin bước vào môi trường quốc tế, sẵn sàng trở thành những nhà lãnh đạo tương lai. Các hoạt động định hướng nghề nghiệp, hội thảo kỹ năng mềm và câu lạc bộ sinh viên quốc tế cũng giúp sinh viên nhanh chóng hòa nhập và chuẩn bị cho con đường sự nghiệp toàn cầu.

Emlyon Business School là một trong những trường kinh doanh lâu đời nhất châu Âu, thành lập năm 1872 bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Lyon - cơ sở giáo dục đại học tư thục được Nhà nước Pháp công nhận. Trường nằm trong số 1% đơn vị đào tạo ngành kinh doanh được công nhận bởi ba hệ thống kiểm định quốc tế: AACSB, EQUIS và AMBA.

Giảng đường tại campus Pháp. Ảnh: Emlyon

Trường có đội ngũ giảng viên quốc tế với gần 100% có học vị tiến sĩ cùng phương pháp "làm để học, học để làm" mang đến trải nghiệm học tập hiện đại và thực tiễn. Bên cạnh chất lượng học thuật, Emlyon còn nổi bật với chính sách hỗ trợ du học sinh toàn diện, từ tư vấn visa, nhà ở, bảo hiểm y tế đến hòa nhập văn hóa và kết nối doanh nghiệp.

Thái Anh