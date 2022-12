Chương trình 'Caravan 2022' của CLB Doanh nhân Sài Gòn

Các thành viên tổ chức chuyến caravan khám phá nhiều tỉnh miền Tây và đảo ngọc Phú Quốc, thực hiện những chương trình thiện nguyện mang ý nghĩa nhân văn.

Caravan 2022 với hành trình TP HCM - Long Xuyên - Hà Tiên - Phú Quốc, chủ đề "Hành khúc doanh nhân Sài Gòn" do câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn tổ chức, đã diễn ra thành công.

Chương trình diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 24 đến 27/11) với sự hỗ trợ tận tình của UBND tỉnh An Giang, Kiên Giang, sự đồng hành của các câu lạc bộ, hội đoàn tại các tỉnh miền Tây. Đặc biệt, Caravan 2022 có sự đồng hành của các nhà tài trợ Long Beach Pearl (tài trợ kim cương), Công ty cổ phần Vận tải Bình An - Hà Tiên (tài trợ Vàng), Công ty May Sư Tử Vàng tài trợ đồng phục (tài trợ vàng) ... Bên cạnh đó, caravan năm nay còn nhận được sự bảo trợ truyền thông của đài truyền hình VTV9, đài truyền hình tỉnh Kiên Giang, tạp chí Doanh nhân Sài Gòn.

Khác với những năm trước, đoàn Caravan 2022 chinh phục các tỉnh miền Tây và đảo ngọc Phú Quốc trên cả hai cung đường bộ và thủy với sự tham gia của hơn 200 doanh nhân và gần 70 xe ôtô tự lái, được mô phỏng theo hình ảnh những chú cá voi vượt sóng.

Ban Thường vụ câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn, ban tổ chức chương trình Caravan, ban Giao thương và khách mời trong lễ khai mạc "Ngày hội kết nối giao thương" của Caravan 2022. Ảnh: CLB Doanh nhân Sài Gòn

Nối tiếp truyền thống "lá lành đùm lá rách", mỗi nơi đoàn caravan đi qua đều lưu lại những ân tình, lan tỏa yêu thương như phương châm của CLB Doanh nhân Sài Gòn từ ngày thành lập đến nay là thực hiện "trách nhiệm xã hội". Caravan năm 2022 thực hiện các hoạt động xã hội xuyên suốt hành trình.

Vào ngày 24/11, câu lạc bộ đã trao tặng 100 triệu đồng đến quỹ Khuyến học cho TP Long Xuyên. Ngày 25/11, các thành viên tổ chức trao tặng cầu nông thôn - cầu Kiểm Lâm, trao một căn nhà tình thương và hơn 200 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn tại huyện An Minh với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn cũng phối hợp với Hội phụ nữ TP Hà Tiên tặng 2 mái ấm cho 2 hộ gia đình khó khăn trị giá 100 triệu đồng. Tại đảo ngọc, hoạt đồng trồng cây trên đảo và giao lưu với các chiến sĩ hải quân Việt Nam do câu lạc bộ phát động được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt.



Tại Caravan 2022, lần đầu tiên, Chương trình Ngày Hội Giao Thương do CLB DNSG kết hợp với Hội Doanh nghiệp các tỉnh tổ chức tại Phú Quốc từ 8g30 -17g00 ngày 26/11/2022, thu hút 54 doanh nghiệp tham dự. Ngày hội Giao thương đã góp phần quảng bá sản phẩm và giới thiệu thương hiệu đến cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người tiêu dùng tham dự trực tiếp và trực tuyến qua hình thức livestream trên các nền tảng truyền thông của CLB DNSG. Cũng tại ngày hội, 54 doanh nghiệp tham dự còn được chia sẻ cơ hội đầu tư và hợp tác, xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy phát triển kinh doanh hậu COVID-19 qua hình thức business matching.

Các doanh nhân đoàn Caravan 2022 "Hành khúc doanh nhân Sài Gòn" trồng cây xanh tặng hải quân vùng 5 biển đảo. Ảnh: CLB Doanh nhân Sài Gòn

Ông Ngô Thanh Tùng - trưởng ban tổ chức, phó chủ tịch thường trực câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn chia sẻ: "Hành trình Caravan 2022 diễn ra trong 4 ngày đã kết thúc thành công với nhiều giá trị tốt đẹp. Chương trình không chỉ mang đến những khám phá thú vị, mới mẻ về văn hóa, du lịch cho người tham gia mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa doanh nhân TP HCM và doanh nhân các địa phương thông qua nhiều hoạt động kết nối, giao lưu văn nghệ, thi đấu tennis, golf và giao thương. Nhiều doanh nghiệp phấn khởi khi lần đầu được ban lãnh đạo câu lạc bộ hỗ trợ tiếp thị và bán hàng trong Ngày hội giao thương".

Theo ông Tùng, những ánh mắt, nụ cười và niềm vui phấn khởi của bà con khi tham dự lễ khánh thành cây cầu mới, đón nhận căn nhà mới, cùng nhiều phần quà thiết thực là động lực để tất cả thành viên đoàn không mệt mỏi và hoàn thành chuyến đi một cách trọn vẹn. Tại đảo ngọc Phú Quốc, chương trình trồng cây trên đảo và giao lưu với các chiến sĩ hải quân Việt Nam do câu lạc bộ phát động cũng nhận được sự hưởng ứng của nhiều doanh nhân tham gia.

Đoàn Caravan 2022 - "Hành khúc Doanh Nhân Sài Gòn" đứng trước phà Bình An - Hà Tiên chuẩn bị cho hành trình vượt sóng cùng 17 lá cờ của câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn như tượng trưng cho tuổi 17 - tuổi của những khát vọng vươn cao và bay xa. Ảnh: CLB Doanh nhân Sài Gòn

Caravan 2022 - "Hành khúc doanh nhân Sài Gòn" đã thành công tốt đẹp và khép lại với nhiều cảm xúc, kỷ niệm đáng nhớ trong lòng tất cả doanh nhân cũng như các thành viên tham gia chương trình.

(Nguồn: CLB Doanh nhân Sài Gòn)