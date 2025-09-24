Chương trình bơi sinh tồn giúp trẻ trang bị kỹ năng an toàn

ASC Education mua bản quyền dạy bơi sinh tồn Mỹ Aqua-Tots dành cho trẻ từ 4 tháng đến 12 tuổi, đào tạo kỹ năng bơi và ứng phó tình huống dưới nước.

Chương trình được chuyển giao nguyên bản từ Mỹ với lộ trình 8 cấp độ tập trung vào kỹ năng sinh tồn. Ngoài bốn kiểu bơi cơ bản (ếch, sải, ngửa, bướm), trẻ học thêm kiểu bơi nghiêng cứu hộ cùng các kỹ năng ứng phó tình huống dưới nước như lặn bể, mở mắt dưới nước, nổi ngửa, kiểm soát hơi thở, cách xử lý khi bị chuột rút, sặc nước, tuột phao...

Chương trình dành cho trẻ từ 4 tháng tuổi. Ảnh: ASC Education

Theo ASC Education, các huấn luyện viên Aqua-Tots phải trải qua nhiều giờ đào tạo chuyên sâu bởi chuyên gia từ trụ sở Mỹ, bao gồm cả cứu hộ nước, tâm lý trẻ nhỏ và phương pháp giảng dạy an toàn. Đại diện đơn vị cũng khuyến khích phụ huynh chọn trung tâm kỹ lưỡng, tìm hiểu rõ chương trình, chứng chỉ huấn luyện viên, tiêu chuẩn an toàn bể bơi, qua đó, có thể chắc chắn con học được kỹ năng nổi, thở, kêu cứu, thoát hiểm, thay vì chỉ bơi đẹp.

Bên cạnh đó, dù biết bơi hay chưa, trẻ luôn cần sự giám sát của người lớn khi ở gần môi trường nước và thực hành lặp lại trong nhiều tình huống.

ASC Education dạy kỹ năng bơi và an toàn dưới nước. Ảnh: ASC Education

"Nhiều phụ huynh tin chỉ cần cho con học bơi sớm là yên tâm. Thực tế, biết bơi cơ bản không đồng nghĩa với an toàn dưới nước. Nhiều trường hợp trẻ biết bơi nhưng vẫn gặp tai nạn khi hoảng loạn do bị sặc nước hoặc chuột rút; rơi xuống sông, ao hồ khi đang mặc quần áo, bị cuốn bởi dòng chảy mạnh hoặc nước sâu bất ngờ", đại diện ASC Education nói thêm.

Bể bơi bốn mùa của Aqua-Tots được trang bị hệ thống lọc nước điện phân muối. Ảnh: ASC Education

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính mỗi năm toàn cầu có khoảng 300.000 người tử vong do đuối nước, gần 60% là trẻ em và thanh thiếu niên, tập trung ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Do đó, tại nhiều quốc gia, bơi sinh tồn đã trở thành một phần trong giáo dục.

Australia đưa chương trình "Swimming & Water Safety" vào môn Giáo dục thể chất, yêu cầu học sinh biết nổi, thở, giữ an toàn trước khi học kỹ thuật bơi. Tại Mỹ, nhiều trường học và cộng đồng cũng tổ chức lớp bơi sinh tồn cho trẻ và coi đây là điều kiện cơ bản để đảm bảo an toàn khi tham gia hoạt động dưới nước.

WHO cũng khuyến cáo mở rộng các lớp bơi sinh tồn và giáo dục an toàn nước là biện pháp hiệu quả nhất để giảm tử vong do đuối nước ở trẻ em.

