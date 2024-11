Chương trình biểu diễn Symphony of The Sea ra mắt tại Phú Quốc

Chương trình Symphony of The Sea biểu diễn lái mô tô, ván đứng phản lực trên mặt nước kết hợp pháo hoa nghệ thuật, ra mắt tối 16/11 tại Phú Quốc.

Buổi biểu diễn do Sun Group đầu tư, kéo dài gần 30 phút, dàn dựng bởi nhà sản xuất nổi tiếng Australia H2O. Mở đầu, 18 nghệ sĩ trình diễn trống malambo Argentina, gần 20 vũ công biểu diễn vũ điệu khăn choàng. Tiếp theo, ánh đèn laser dẫn du khách tới nhiều màn trình diễn khác như lái mô tô, nhào lộn trên cao với ván đứng phản lực nước (flyboard) ở độ cao 15m kết hợp pháo hoa, pháo sáng.

Pháo hoa tạo nên vườn ánh sáng trên nước. Ảnh: Hoàng Đình Ngọc

Sau đó, 10 mô tô nước (jetski) gắn cờ led, diễu hành quanh khu vực vịnh Hoàng Hôn rồi xếp thành bãi bắn pháo hoa di động trên mặt nước với tốc độ cao. Nhiều loại pháo hoa độc đáo được trình diễn như water-shells và water-cakes.

Buổi diễn sử dụng world music làm nhạc nền, là thể loại âm nhạc mở có pha trộn chất liệu dân gian với nhiều thể loại khác như jazz, nhạc cổ điển... Tại sự kiện, world music lấy cảm hứng từ âm thanh của lễ hội, pha trộn giai điệu bài nhạc "Mẹ yêu con" thể hiện bằng tiếng sáo truyền thống. Giai điệu được kết hợp với pháo hoa để khơi gợi cảm xúc của khán giả.

Nghệ sĩ lái jetski tốc độ cao tạo ra địa pháo hoa di động. Ảnh: Sun Group

Theo đại diện Sun Group, Symphony of the Sea sẽ được trình diễn hàng ngày lúc 19h45. Bên cạnh đó, du khách sẽ được xem hai buổi trình diễn pháo hoa đặc sắc, ví dụ pháo hoa tầm cao thuộc chương trình Kiss of the sea, diễn ra vào 21h30 hàng ngày.

Ngoài Bản giao hưởng đại dương, một loạt chương trình biểu diễn khác cũng được tổ chức tại Thị trấn Hoàng Hôn trong nửa cuối tháng 11. Chương trình Awaken Sea (Đại dương thức giấc) quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong trình diễn jetski và flyboard. Họ sẽ thể hiện kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Ví dụ: cú nhào lộn trên không của vận động viên Kristina Isaeva, á quân thế giới tại giải Flyfest 2019 hoặc Thomas Kubik, vô địch cúp thế giới flyboard tại Italy năm 2024 và kỷ lục Guinness thế giới về số lần lộn ngược nhiều nhất trong một phút.

Một buổi trình diễn tại Phú Quốc trong tháng 11. Ảnh: Sun Group

Cũng trong dịp này, Rainbow Show thuộc thể loại Drag Queen được ra mắt. Đây là buổi trình diễn với nhiều người cải trang thành nữ với trang điểm dày và đậm, thịnh hành tại nhiều kinh đô giải trí của thế giới. Ngoài ra, đơn vị còn có các tiết mục biểu diễn trống malambo, trình diễn của ban nhạc đến từ nước Anh...

Đại diện Sun Group kỳ vọng chuỗi các buổi trình diễn sẽ giúp thị trấn Hoàng Hôn trở thành địa điểm sầm uất nhất Phú Quốc vào cuối năm.

Chương trình biểu diễn Symphony of The Sea ra mắt tại Phú Quốc Chương trình Symphony of The Sea ra mắt tối 16/11 tại Phú Quốc. Video: Sun Group

Văn Hà