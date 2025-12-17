Chương trình 'Ánh sáng học đường' được vinh danh tại Human Act Prize

Hà NộiChương trình "Ánh sáng học đường" của Quỹ Hy vọng nhận giải thưởng tại hạng mục "Dự án kịp thời" trong lễ trao giải Human Act Prize 2025, tối 16/12.

Ban tổ chức Human Act Prize cho biết hạng mục "Dự án kịp thời" ghi nhận các sáng kiến phản ứng hiệu quả trước những vấn đề cấp thiết, và tinh thần sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng.

Vượt qua nhiều hồ sơ, chương trình của Quỹ Hy vọng (do báo VnExpress và Tập đoàn FPT thành lập) được hội đồng giám khảo đánh giá cao nhờ nỗ lực cải thiện điều kiện giáo dục tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa.

Trong 7 năm qua, dự án đã xây mới và sửa chữa hơn 600 trường học, trao tặng 120 thư viện điện tử, với tổng giá trị tài trợ hơn 100 tỷ đồng, giúp hàng trăm nghìn học sinh có nơi học tập an toàn và đầy đủ hơn.

Đại diện Trường Hy vọng (bìa trái), Quỹ Hy vọng (thứ hai, trái) nhận giải thưởng tại Human Act Prize 2025, tối 16/12. Ảnh: BTC

Đại diện Quỹ Hy vọng cho biết mục tiêu ban đầu của chương trình "Ánh sáng học đường" là xóa bỏ lớp học tạm bằng gỗ ván, quây tôn của các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa.

"Trên hành trình xây trường, chúng tôi thấy học sinh vùng cao còn thiếu nhà bán trú, nhà vệ sinh, nhà tắm, bếp ăn, dinh dưỡng, thư viện... Từ đó các dự án trong chương trình Ánh sáng học đường đã ra đời để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu ấy và nâng cao chất lượng học tập cho các em", đại diện Quỹ chia sẻ.

Điểm nhấn của chương trình trong những năm gần đây là dự án "Vệ sinh học đường" với 270 công trình. Không chỉ xây dựng các cụm nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Hy vọng còn chú trọng các hoạt động giáo dục, tập huấn nhằm hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh cho các em nhỏ.

"Giải thưởng này là kết quả ghi nhận sự chung tay của hàng nghìn cá nhân, độc giả báo VnExpress cùng hàng trăm đối tác như Opella, Uniqlo, De Heus, Quỹ Thiện Tâm, MoMo, Home Credit... đã đồng hành cùng chúng tôi suốt thời gian qua", đại diện Quỹ Hy vọng nói thêm.

Cùng hạng mục với chương trình "Ánh sáng học đường", Trường Hy vọng (Đà Nẵng) được vinh danh vì những đóng góp kịp thời hỗ trợ trẻ em mồ côi sau Covid-19.

Dự án Trường Hy Vọng được thành lập bởi Tập đoàn FPT năm 2021, nay đã trở thành mái nhà thứ hai, nơi các em được chăm sóc, học tập và bồi đắp cả tri thức lẫn tinh thần.

Human Act Prize năm 2025 có chủ đề "Kiên trì phụng sự". Từ 160 hồ sơ tham dự, 27 dự án vào vòng chung kết, Ban Giám khảo chọn ra 23 dự án để trao giải tại đêm gala. Các dự án tham gia Human Act Prize 2025 được đánh giá dựa trên 5 nhóm tiêu chí chính: tính cam kết, bền vững, sáng tạo, tác động, lan tỏa.

Ngoài dự án kịp thời, giải thưởng của Human Act Prize còn trao giải cho các hạng mục: Ý tưởng, dự án bền bỉ, dự án bền vững, dự án truyền cảm hứng, giải thưởng năm.

Human Act Prize là giải thưởng thường niên từ 2023, do báo Nhân Dân chỉ đạo, phối hợp cùng Công ty cổ phần VCCorp thực hiện, nhằm thúc đẩy các nỗ lực vì cộng đồng và lan tỏa các giá trị nhân văn tại Việt Nam. Năm đầu tiên của giải, Quỹ Hy vọng cũng được vinh danh ở hạng mục Dự án bền bỉ, vì những nỗ lực không ngừng nghỉ để đem lại giá trị, lợi ích lâu dài cho cộng đồng, trong đó tập trung vào trẻ em.

Nga Thanh