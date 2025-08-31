Chương trình 3D Mapping thắp sáng hồ Hoàn Kiếm

Hà NộiTối ngày 29 và 30/8, hồ Hoàn Kiếm rực sáng trong chương trình nghệ thuật 3D Mapping với chủ đề "Hà Nội rạng rỡ", chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Sự kiện do UBND Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietsoftpro tổ chức, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tại không gian Tháp Rùa và mặt hồ, hàng nghìn khán giả được trải nghiệm 5 màn nước dựng làm phông chiếu kết hợp ánh sáng, laser, âm nhạc, tạo hiệu ứng thị giác mới lạ.

Vietsoftpro thắp sáng Hồ Gươm bằng nghệ thuật 3D Mapping kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Phong Thuần - Lương Duy Tiến

Chương trình tái hiện những lát cắt đặc sắc về lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội: từ Chiếu dời đô của vua Lý Công Uẩn, truyền thuyết Hồ Gươm với Lê Lợi trả gươm, đến Cách mạng Tháng Tám 1945 và khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

Khán giả như được sống lại thời khắc lịch sử trong không gian nghệ thuật công cộng mở, đồng thời, cảm nhận đời sống thường nhật của Thủ đô qua tiếng rao, tiếng ve, cảnh thu Hà Nội và hình ảnh đất nước trong hòa bình.

Ban tổ chức tặng hoa các đơn vị tổ chức thực hiện và đồng hành chương trình Hà Nội rạng rỡ. Ảnh: Phong Thuần - Lương Duy Tiến

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vietsoftpro, đại diện đơn vị tổ chức thực hiện chương trình, chia sẻ "Hà Nội rạng rỡ" đặc biệt với cả khán giả và êkíp thực hiện bởi đội ngũ mong muốn dành tặng thành phố, người dân Thủ đô và cả nước một chương trình nghệ thuật giàu ý nghĩa.

"Với ứng dụng công nghệ 3D Mapping, hệ thống màn nước, ánh sáng, laser... đây thực sự là bữa tiệc ánh sáng để Hà Nội rạng rỡ, lung linh, đồng thời kể câu chuyện lịch sử, con người và 'chất' Hà Nội", ông nói thêm.

Ông Hoàng Quốc Việt (bên trái) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietsoftpro. Ảnh: Phong Thuần - Lương Duy Tiến

Ông cũng cho biết thêm, chỉ trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đơn vị mới có thể làm chương trình ở Hồ Gươm. Đây cũng là lần đầu tiên có chương trình mapping trên 5 màn nước. Nhiệm vụ này cũng là may mắn đối với Vietsoftpro khi có cơ hội dành tâm huyết, tình yêu cho thủ đô.

Tháp Rùa - Hồ Hoàn Kiếm lung linh trong chương trình mapping nghệ thuật. Ảnh: Phong Thuần - Lương Duy Tiến

Vietsoftpro đã thực hiện nhiều chương trình quy mô lớn, góp phần tôn vinh lịch sử - văn hóa dân tộc qua nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D Mapping. Trước "Hà Nội rạng rỡ", dịp kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước tại TP HCM, đơn vị cũng gây ấn tượng với màn trình diễn 3D Mapping chủ đề "Việt Nam trong tôi" cho hàng nghìn khản giả TP HCM và toàn quốc.

(Nguồn: Vietsoftpro)