Chương Tailor may đo trang phục cho Tổng thống Sierra Leone

Doanh nhân Dương Văn Chương - chủ thương hiệu Chương Tailor gặp gỡ và may đo trang phục suit cho Tổng thống Sierra Leone.

Tổng thống Julius Maada Bio cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Sierra Leone đã tới thăm Việt Nam ngày 14-20/3. Sau các buổi hội đàm với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, Tổng thống Sierra Leone tham dự chuỗi hoạt động đối ngoại đa phương.

Trong buổi gặp, ông Dương Văn Chương - chủ thương hiệu Chương Tailor đã giới thiệu các nét văn hóa Việt Nam và lĩnh vực thời trang nói chung cũng như câu chuyện 27 năm xây dựng và phát triển thương hiệu của mình với Tổng thống Sierra Leone.

Tổng thống Sierra Leone (giữa) trong buổi gặp gỡ cùng PGS TS Lê Phước Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông, Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác Kinh tế Việt Nam Châu Phi (phải) và doanh nhân Chương Tailor (trái). Ảnh: Chương Tailor

Sau buổi trò chuyện, Tổng thống Sierra Leone - ngài Julius Maada Bio cho biết, ông ngưỡng mộ với văn hóa truyền thống lâu đời của Việt Nam và đánh giá cao sự phát triển, đổi mới không ngừng của ngành thời trang những năm gần đây để bắt nhịp xu hướng thế giới.

Ông cũng ấn tượng với những bộ suit do Chương Tailor giới thiệu và đồng ý để nam doanh nhân tự tay may đo. Đây sẽ là sản phẩm hoàn toàn đến từ thương hiệu Việt, do chính đôi bàn tay của các nghệ nhân Việt tạo ra.

Doanh nhân Chương Tailor may đo suit cho Tổng thống Sierra Leone. Ảnh: Chương Tailor

Chương Tailor là thương hiệu quen thuộc với nhiều khách hàng trong nước và quốc tế như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật bản, Hàn Quốc..., bao gồm cả các chính khách có dịp đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Doanh nhân Dương Văn Chương, việc phục vụ các nguyên thủ quốc gia, chính khách không chỉ là dịp để ông lắng nghe, tiếp thu những tinh hoa văn hóa bên ngoài, mà còn là là cơ hội để Chương Tailor khẳng định đẳng cấp thương hiệu Việt với thế giới.

(Nguồn: Chương Tailor)