Chương mới cuộc đời cô bé 'người sói'

MalaysiaMissclyen Roland, 5 tuổi, cô bé mắc hội chứng "người sói" từng được Hoàng gia nhận nuôi, bắt đầu những ngày đầu tiên ở trường mẫu giáo với nhiều cảm xúc trái chiều từ bạn bè.

Hôm 12/1, Missclyen bước vào lớp mẫu giáo tại trường SK Sungai Tisang, thành phố Bintulu, bang Sarawak cùng 24 bạn học khác. Đây là cột mốc quan trọng mở ra chương mới trong cuộc đời của cô bé có ngoại hình đặc biệt.

Ngày đầu tiên không suôn sẻ. "Một số bạn sợ hãi bỏ chạy ra khỏi lớp, số khác cười nhạo con bé", anh Roland Jimbai, 49 tuổi, cha của Missclyen kể lại. Tuy nhiên, sang ngày thứ hai, tình hình cải thiện khi vài học sinh bắt đầu tò mò, làm quen và kết bạn với em.

Bé Misclyen ( phải) mắc chứng rậm lông toàn thân bẩm sinh lần đầu đến trường. Ảnh: The Star

Missclyen mắc chứng rậm lông toàn thân bẩm sinh (Hypertrichosis), hay còn gọi là "hội chứng người sói". Đây là tình trạng y khoa hiếm gặp gây phát triển lông quá mức trên cơ thể. Theo các tài liệu y khoa và thống kê từ JAMA Dermatology cũng như Guinness World Records, thế giới mới chỉ ghi nhận khoảng 50 ca mắc hội chứng này kể từ thời Trung cổ đến nay. Nếu tính rộng hơn cho các dạng rậm lông bẩm sinh toàn thân (congenital generalized hypertrichosis), con số này cũng chưa tới 100 trường hợp được ghi nhận chính thức trong lịch sử y văn.

Sự khác biệt ngoại hình của bé Missclyen khiến gia đình anh Jimbai từng chịu nhiều kỳ thị và lo lắng về khả năng hòa nhập của con gái út.

Dù khởi đầu khó khăn, Missclyen vẫn tỏ ra thích thú khi được đến trường. Động lực lớn nhất của em là được đi cùng các anh chị. Hai anh chị của Missclyen cũng đang theo học tại đây, tạo cảm giác an toàn giúp cô bé dễ thích nghi hơn.

"Tôi tin khi lớn lên, con sẽ luôn được đối xử bằng sự tôn trọng", người cha làm nghề thợ hàn xúc động nói, bày tỏ hy vọng về tương lai tươi sáng hơn cho con.

Cuộc đời Missclyen thay đổi từ ba năm trước. Trong chuyến công du tới Sarawak tháng 9/2023, Quốc vương Malaysia khi đó là Abdullah Ahmad Shah và Hoàng hậu Tunku Azizah đã dừng lại trò chuyện với cô bé. Xúc động trước hoàn cảnh của em, Hoàng hậu bày tỏ mong muốn nhận Missclyen làm con nuôi, gọi em là "đứa trẻ đến từ thiên đường".

Hoàng gia cam kết chi trả toàn bộ học phí và chi phí y tế cho Missclyen. "Tôi hy vọng sự hỗ trợ này giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình trong việc nuôi dạy cháu", Hoàng hậu viết trong bức thư gửi gia đình ngày 10/10/2023.

Nhật Minh (Theo Straitimes)