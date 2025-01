Chuối xanh cao nhất gần 1 triệu đồng một nải

Nải chuối xanh 29 quả được rao giá 1 triệu đồng do tâm lý chuộng quả lẻ, nải khác ít hơn 1 quả, giá còn 300.000 đồng.

Mâm ngũ quả thường được sắp trên ban thờ người Việt trong dịp Tết Nguyên đán, với mong muốn một năm mới tốt lành. Tại Hà Nội, chuối là loại không thể thiếu khi bày biện mâm ngũ quả, giá tăng vọt so với mọi năm.

Bà Kiều Oanh (Tân Mai, Hà Nội) chọn mua một nải chuối 26 quả (chẵn quả), giá 250.000 đồng tại chợ dân sinh gần nhà sáng 24 tháng Chạp. Mức này gấp khoảng 2,5 lần so với năm ngoái. "Năm ngoái, chuối xanh cận Tết đắt nhất cũng chỉ hơn 100.000 đồng một nải", bà nói.

Khảo sát các chợ Tân Mai, Tây Mỗ, khu Trung Hòa – Nhân Chính, chuối xanh được bán với giá 130.000 đồng tới 1 triệu đồng mỗi nải, tùy thuộc vào dáng, màu sắc và số quả chẵn, lẻ. Các nải có số quả lẻ (15, 17, 19... quả) có giá cao hơn hẳn do theo quan niệm thờ cúng, lẻ là số dương, mang lại nhiều lộc cho gia chủ.

Chuối xanh bày mâm ngũ quả được bán tại các chợ truyền thống, ngày 24/1/2025. Ảnh: Anh Minh

Tại một quầy trong chợ tạm trên phố Nguyễn Xuân Linh – Nguyễn Thị Thập, nải chuối loại 29 quả mập đều, thuôn dài được người bán rao giá đến 1 triệu đồng. "Cửa hàng chỉ có 3 nải quả lẻ, mã đều đẹp như tranh, cũng không có nhiều để bán", chủ quầy nói.

Chủ một sạp hàng trái cây khác tại chợ này cho biết, giá chuối tăng từ trước 23 tháng Chạp do nhu cầu mua chuối để bày mâm ngũ quả rất lớn. Chuối là mặt hàng gia đình nào cũng cần, nên chị cho biết từ cuối tháng 11 đã đặt hàng các đầu mối cung cấp, nhà vườn để có những nải đẹp nhất bán Tết. Nải chuối xanh 25 quả vừa được chị bán với giá 700.000 đồng. Các nải chẵn, ít quả hơn dao động 150.000-500.000 đồng, tùy số lượng và mã quả.

Chuối xanh cũng ghi nhận mức giá cao tại khu chợ Nhân Chính, 200.000-500.000 đồng. Có quầy "hét" giá theo quả, 30.000 đồng mỗi quả với nải lẻ. Tiểu thương cho biết giá chuối thường tăng gần Tết, nhưng năm nay mức tăng đột biến, nguyên nhân là nguồn cung ít do bão.

Nải chuối xanh 29 quả được người bán rao giá 700.000 đồng, ngày 24/1. Ảnh: Bảo Bảo

Trong khi chuối xanh tăng mạnh tại Hà Nội, mặt hàng này ở TP HCM giá chỉ tăng 20-30%, khoảng 30.000-45.000 đồng mỗi kg. Một nải nặng 2 kg có giá 60.000-90.000 đồng.

Theo khảo sát, giá trái cây dành cho mâm ngũ quả ngày Tết tăng từ 10-30%. Xoài cát Hòa Lộc loại 1 hiện có giá 120.000 đồng một kg, bưởi da xanh 50.000 đồng một kg, tăng 20% so với tuần trước.

Các loại trái cây như mãng cầu và đu đủ cũng tăng giá từng ngày, dao động mỗi kg 70.000-80.000 đồng, thậm chí một số nơi ghi nhận mức tăng chạm ngưỡng 100.000 đồng.

Phật thủ quanh 200.000-600.000 đồng tùy dáng, kích cỡ, màu sắc. Trong khi đó, dừa dát vàng giảm 35-40%, còn 400.000-450.000 đồng mỗi cặp. Bưởi thỏi vàng cũng hạ 15-20%, về 200.000-250.000 đồng một quả.

Tại các chợ truyền thống, tiểu thương nhận xét sức mua năm nay giảm so với mọi năm. Tuy nhiên, do nguồn cung ít, giá các loại trái cây vẫn tăng đáng kể so với ngày thường. Sản lượng bưởi da xanh dịp Tết năm nay giảm khoảng 5-10% so với năm trước do người dân chuyển đổi mô hình canh tác.

Ngoài các loại trái cây truyền thống, hàng nhập khẩu như táo, vải và cherry Australia cũng là những mặt hàng được chuộng để bày mâm ngũ quả, giá tăng 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đơn vị nhập khẩu cho biết, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã khiến sản lượng giảm, diện tích canh tác thu hẹp, dẫn đến nguồn cung khan hiếm và giá đắt đỏ hơn.

Bảo Bảo – Thi Hà