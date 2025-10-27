Chuỗi Winmart lãi gần tỷ đồng mỗi ngày

Chuỗi siêu thị Winmart và cửa hàng Win có lãi sau thuế khoảng 243 tỷ đồng sau 9 tháng, tương đương mức trung bình gần một tỷ đồng mỗi ngày.

Báo cáo kết quả kinh doanh mới đây của Tập đoàn Masan (MSN) cho thấy WinCommerce - đơn vị vận hành chuỗi siêu thị Winmart và các mô hình cửa hàng Win - có doanh thu quý III đạt 10.544 tỷ đồng, tăng gần 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỷ đồng, gấp gần 9 lần, tương ứng biên lợi nhuận đạt 1,7%.

Kết quả trên được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu của nhóm cửa hàng được mở trước năm 2023. Theo đó, chuỗi siêu thị mini và siêu thị thuộc nhóm này tăng trưởng doanh thu lần lượt 11% và 9,7% so với cùng kỳ. Đây là quý có lợi nhuận cao thứ hai kể từ khi chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng này báo lợi nhuận dương năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của WinCommerce đạt 28.459 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận ở mức 243 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 204 tỷ của cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày, chuỗi bán lẻ này lãi gần 1 tỷ đồng trong 9 tháng qua.

Ngoài việc cải thiện tình hình hoạt động của các cửa hàng hiện hữu, WinCommerce có lãi còn nhờ mở rộng mạng lưới tại khu vực miền Trung với các cửa hàng WinMart+. Từ đầu năm đến nay, chuỗi đã mở ròng 464 cửa hàng, vượt mục tiêu cơ sở và hướng tới hoàn thành kịch bản cao vào cuối năm (700 cửa hàng). Trong đó, hơn 80% trong tổng số cửa hàng mới đã đạt điểm hòa vốn ở cấp độ EBITDA (lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay) cửa hàng.

Khu vực nông thôn, nơi sinh sống của hơn 60% dân số, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực của WinCommerce. Do đó, gần 75% số cửa hàng mở mới tính đến quý III thuộc mô hình WinMart+ tại nông thôn nhằm khai thác tiềm năng tăng trưởng còn bỏ ngỏ tại khu vực này. Các siêu thị mini tại nông thôn ghi nhận mức tăng trưởng cửa hàng hiện hữu hơn 17% so với cùng kỳ.

Khu vực miền Trung ghi nhận mức tăng trưởng cửa hàng hiện hữu hơn 12% đối với mô hình siêu thị mini trong quý III, nhờ danh mục sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng và lợi thế tiên phong trong việc chiếm lĩnh các vị trí có lưu lượng khách cao. Tính đến quý III, một nửa cửa hàng mở mới tập trung tại miền Trung.

Ban lãnh đạo cho biết trong nửa cuối năm, WinCommerce sẽ tập trung duy trì tốc độ mở rộng mạng lưới hiện tại để hoàn thành mục tiêu quy mô điểm bán vào cuối năm, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí nhằm đảm bảo hiệu quả lợi nhuận cả năm. Chuỗi này cũng muốn đẩy nhanh tăng trưởng tại các cửa hàng hiện hữu cho các siêu thị mini thông qua chiến lược cơ cấu hàng hóa tối ưu, tăng cường hợp tác với các thương hiệu của Masan để tạo ra các chiến lược phân loại và ra mắt sản phẩm riêng biệt.

Khách hàng đang mua sắm tại một điểm bán của WinCommerce. Ảnh: MSN

Mảng bán lẻ trở thành trụ cột quan trọng cho Tập đoàn Masan. 9 tháng đầu năm, doanh thu ghi nhận khoảng 58.376 tỷ đồng, giảm khoảng 3,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại tăng gần 64% lên mức 4.468 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp này hoàn thành hơn 90% kế hoạch cả năm. Riêng quý III, MSN lãi gần 1.866 tỷ đồng, tăng 43% và đạt mức cao nhất hơn 3 năm qua.

Ban lãnh đạo cho biết tăng trưởng được thúc đẩy bởi lợi nhuận tại WinCommerce, mảng thịt Masan Meatlife (MML), chuỗi Phúc Long cùng với đóng góp lợi nhuận tốt hơn từ Techcombank (TCB) và việc thoái vốn tại H.C. Starck. Mặt khác, Masan Consumer (MCH) có doanh thu giảm 3% trong 9 tháng qua do ảnh hưởng bởi việc triển khai đồng bộ mô hình "phân phối trực tiếp" trên toàn quốc trong kênh bán hàng truyền thống (GT), tuy nhiên kết quả đã ghi nhận sự cải thiện theo từng tháng trong quý và theo quý, tạo đà tăng trưởng cho các giai đoạn tiếp theo.

Tất Đạt