Chuỗi video do chuyên gia Toyota Việt Nam thực hiện, hướng dẫn người dùng cách thức sử dụng xe an toàn và hợp lý, phát trên nền tảng trực tuyến.

Hưởng ứng tháng an toàn giao thông quốc gia, Toyota Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên toàn quốc.

Mới đây, hãng này ra mắt chuỗi video hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, gồm nhiều hoạt động như: hướng dẫn sử dụng chân ga, phanh hợp lý; phương pháp điều chỉnh tư thế lái xe; cách xác định và hạn chế điểm mù trên ôtô... Các hướng dẫn này được thực hiện bởi chuyên gia của hãng, gồm các kỹ thuật cơ bản nhất để đảm bảo an toàn trong quá trình xe lưu thông trên đường.

Chuỗi video hướng dẫn lái xe an toàn của Toyota Việt Nam

Chuyên gia đào tạo lái xe an toàn của Toyota Việt Nam cho biết, chuỗi video là tập hợp những tình huống thường xảy ra và phương pháp xử lý mà tài xế cần lưu ý để tham gia giao thông an toàn. "Toyota Việt Nam kỳ vọng chuỗi video được phát trực tuyến sẽ là hướng tiếp cận mới mẻ đến cộng đồng, giúp người dân nắm rõ kỹ năng cơ bản khi lái xe và tham gia giao thông an toàn hơn", đại diện hãng nói.

Liveshow Người bạn đường - một hoạt động trong chiến dịch an toàn giao thông.

Các hoạt động này của Toyota Việt Nam đều nằm trong mục tiêu chung tay cùng Chính phủ, góp phần giảm số vụ tai nạn giao thông toàn quốc, xây dựng hình ảnh hãng xe tiên phong trong các hoạt động xã hội.

Năm nay, Toyota Việt Nam đã có nhiều hoạt động truyền tải thông điệp an toàn giao thông. Trên VOV, hãng này phối hợp tổ chức chương trình giáo dục "Toyota cùng em học an toàn giao thông" cho trẻ nhỏ. Chương trình truyền hình trực tiếp với chủ đề về an toàn giao thông mang tên "Người bạn đường" đã phát sóng ngày 15/11 trên VTV6, chia sẻ những câu chuyện về văn hóa khi tham gia giao thông, cách ứng xử trên đường để cùng nhau hướng tới sự an toàn...

Hình minh họa điểm mù trong video clip.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thống kê toàn quốc xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người. So với cùng kỳ 2019, số vụ giảm 19,02%, người chết giảm 14,91% và số người bị thương giảm 22,32%.