Chuỗi tội ác của 'sát thủ đào hoa Casanova'

MỹPaul John Knowles tuyên bố giết 35 người trong bảy tháng, bị cảnh sát mô tả là 'ác quỷ' dẫu có ngoại hình phong trần như diễn viên điện ảnh vào thập niên 1970.

Paul John Knowles, sinh năm 1946 ở Orlando, Florida, từng nói với bác sĩ tâm thần: "Tôi là tội phạm từ khi còn nhỏ" và cuộc đời hắn "không có điều gì tốt đẹp".

Paul sống trong nhà nuôi dưỡng dành cho trẻ mồ côi trước khi bị tống giam lần đầu ở tuổi 19. Đầu 1974, khi đang thụ án, Paul trao đổi thư từ với một phụ nữ đã ly hôn tên Angela Covic ở San Francisco, sau đó hai người đính hôn. Vị hôn thê trả tiền cho cố vấn pháp lý của Paul và sau khi được thả, Paul bay thẳng đến California để ở bên Angela, nhưng cô hủy đám cưới. Angela cho biết Paul toát ra một "hơi thở đáng sợ" khiến cô kinh hãi.

Paul tuyên bố đã sát hại ba người trên đường phố San Francisco vào đêm "bị ruồng bỏ", nhưng thông tin này chưa bao giờ được xác minh.

Trở lại Florida, Paul bị bắt sau khi đâm một nhân viên pha chế trong cuộc ẩu đả. Hắn phá ổ khóa phòng giam và trốn thoát vào ngày 26/7/1974.

Paul John Knowles có gương mặt góc cạnh, mái tóc xoăn vuốt ngược. Ảnh: ATI

Sau khi vượt ngục, Paul bắt đầu cuộc "khủng bố" tại nhiều bang miền nam nước Mỹ kéo dài nhiều tháng.

Nạn nhân đầu tiên của Paul là bà Alice Curtis, giáo viên nghỉ hưu 65 tuổi ở Jacksonville. Vào đêm trốn thoát khỏi nhà tù, hắn đột nhập nhà bà Alice, trói và bịt miệng nạn nhân để cướp tài sản, rồi trộm ôtô chạy khỏi hiện trường.

Paul bị buộc tội bắn, siết cổ nhiều nạn nhân bất kể nam nữ, già trẻ trong khoảng bảy tháng của năm 1974, dường như không có khuôn mẫu hay động cơ rõ ràng nào cho hành vi bạo lực của hắn. Trong một số vụ, Paul tấn công tình dục nạn nhân.

Một cựu điều tra viên nói: "Đi đến đâu hắn cũng để lại thi thể".

Ngày 8/11/1974, Paul gặp nhà báo người Anh Sandy Fawkes, 45 tuổi, tại một quán bar khách sạn ở Atlanta. Sandy bị ấn tượng trước vẻ ngoài "kết hợp giữa hai tài tử Robert Redford và Ryan O'Neal" của Paul. Cặp đôi dành vài ngày bên nhau nhưng chia tay chóng vánh vào 10/11. Hôm sau, hắn đến tìm một người quen của Sandy, dùng súng uy hiếp đòi quan hệ tình dục. Cô gái trốn thoát và báo cảnh sát. Paul vung súng đe dọa cảnh sát tuần tra để mở đường chạy trốn.

Vài ngày sau, tại West Palm Beach, Florida, Paul đột nhập nhà dân, bắt cóc Barbara Mabee Abel, 32 tuổi, và lấy trộm ôtô. Hắn lái xe đến Fort Pierce, Florida vào đêm hôm sau. Barbara kể bị giam cầm, cưỡng hiếp.

Tội ác của Paul bắt đầu sáng tỏ vào ngày 16/11/1974 khi Cảnh sát tuần tra đường cao tốc Florida Charles Campbell chặn xe Paul để kiểm tra theo thường lệ.

Charles nhận ra đó là chiếc xe bị đánh cắp. Trong cuộc giằng co, Paul giật được súng lục và bắt viên cảnh sát làm con tin, lái xe tuần tra bỏ chạy. Hắn dùng còi báo động của xe cảnh sát để chặn một tài xế 29 tuổi tên James Meyer, đưa cả hai con tin vào xe của James. Paul đưa họ vào một khu rừng ở hạt Pulaski, Georgia, còng tay vào cây rồi sát hại.

Ngay sau đó, Paul bị cảnh sát rượt đuổi bằng ôtô, phải bỏ xe sau khi đâm vào chốt chặn. Cuộc rượt đuổi bằng chân kéo dài trong hỗn loạn, với sự tham gia của đội ngũ cảnh sát, cảnh khuyển và trực thăng. Sau khi trúng đạn vào chân, Paul bị một thợ săn tình cờ đi ngang qua khống chế cho đến khi cảnh sát đến còng tay hắn, ngày 17/11/1974.

Chiếc xe Paul John Knowles lái trong ngày bị cảnh sát truy đuổi. Ảnh: Murderpedia

Paul chính thức bị buộc tội giết bốn người ở Georgia, hai ở Florida và một ở Ohio, nhưng các điều tra viên tin rằng hắn đã giết ít nhất 18 người. Không ai chắc chắn về con số chính xác.

Ngày 18/12/1974, Cảnh sát trưởng Earl Lee và đặc vụ Ronnie Angel từ Cục Điều tra Georgia đưa Paul, bị còng tay ở ghế sau xe, đi thu hồi khẩu súng hắn đã vứt sau khi giết hai nạn nhân hôm 16/11. Trên đường cao tốc, Paul dùng kẹp giấy mở khóa còng tay, chộp lấy súng lục của Lee, nã đạn qua bao súng. Trong khi Lee vật lộn với Paul và cố giữ quyền kiểm soát chiếc xe, Ronnie bắn ba phát vào ngực Paul khiến hắn tử vong tại chỗ.

Sau khi Paul bị bắn hạ, hy vọng truy dấu tội ác của hắn cũng tan biến.

Tuy nhiên, nhà chức trách phát hiện Paul đã thú tội và kể chi tiết về những vụ giết người trong cuốn băng ghi âm bí mật gửi cho luật sư ở Florida, Sheldon Yavitz. Những cuốn băng này chưa bao giờ được công khai nhưng đã được đại bồi thẩm đoàn xem xét vào năm 1975. Sau đó, những cuốn băng cùng tất cả bản ghi chép đã bị hủy hoại trong trận lụt ở Tòa án Liên bang tại Macon, Georgia.

"Hãy chuẩn bị tinh thần, tôi là kẻ giết người hàng loạt", luật sư kể Paul từng nói với anh ta như vậy. Paul cho biết muốn nổi tiếng qua những vụ giết người và tin rằng những cuốn băng sẽ giúp hắn đạt được điều đó.

Sheldon Yavitz ban đầu từ chối cung cấp cuốn băng cho nhà chức trách, nhưng cuối cùng phải giao nộp sau khi bị bắt và bị buộc tội chống lại lệnh của tòa án.

Trong băng ghi âm, Paul mô tả 16 vụ giết người ở Florida, Georgia, Ohio, Nevada, Texas, Virginia và Connecticut. Hắn nói đã giết 35 người, nhưng chính quyền cho biết hắn thích phóng đại tội ác và khao khát nổi tiếng. Cảnh sát không thể xác minh những lời khai đó.

Năm 2011, bản ghi chép từ cuốn băng đã giúp xác định hài cốt của cô bé 13 tuổi ở Texas, Ima Jean Sanders, mất tích từ tháng 8/1974. Thi thể Ima được tìm thấy trong một khu rừng vào năm 1976, nhưng danh tính cô bé khi đó không được xác định. Cái chết của Ima được liên kết với Paul sau khi hắn nói trong băng ghi âm rằng đã cưỡng hiếp và siết cổ một người quá giang trẻ tuổi vào tháng 8/1974 tên "Alma".

Paul John Knowles trong vòng vây cảnh sát, đặc vụ. Ảnh: Billy Downs/AJC

Bị coi là kẻ giết người máu lạnh nhưng Paul cũng nổi tiếng bởi ngoại hình cuốn hút, được đặt biệt danh là "Sát thủ Casanova".

Nhà báo Sandy đã viết một cuốn sách về cuộc tình ngắn ngủi với kẻ sát nhân có tựa đề Natural Born Killer: In Love and on the Road with a Serial Killer, trong đó cô mô tả Paul là người nhạy cảm với "vẻ ngoài điển trai gầy guộc", tiết lộ về "cách hắn quyến rũ cô và việc cô gần như trở thành nạn nhân thứ 19 của hắn như thế nào". Sau đó, Sandy biết được Paul đã giết người chỉ hai ngày trước khi họ gặp nhau.

Barbara, nạn nhân sống sót sau khi bị Paul bắt cóc và cưỡng hiếp, tin rằng mạng cô được cứu vì làm nghề sáng tạo nội dung. Paul nói với cô rằng muốn viết sách về những vụ giết người do hắn gây ra, sản xuất phim và kiếm tiền bản quyền. Barbara phát hành cuốn sách One Survivor sau đó nhưng không thể đưa Paul trở nên nổi tiếng như hắn mong đợi.

Tuệ Anh (Theo Oxygen, GBI)