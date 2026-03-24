Chuỗi tiện ích phục vụ thể chất và tinh thần tại Van Phuc City

Van Phuc City quy hoạch 198 ha ven sông, bố trí hơn 3 km công viên và kiểm soát mật độ xây dựng khoảng 30%, tạo không gian sống gắn với yếu tố xanh và sức khỏe.

Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, diện tích cây xanh bình quân tại TP HCM hiện khoảng 0,7 m2 mỗi người, thấp hơn nhiều so với mức 10-15 m2 một người theo khuyến nghị quốc tế. Mức thiếu hụt này khiến nhu cầu về môi trường sống có không gian xanh ngày càng tăng.

Trong bối cảnh đó, Van Phuc City được phát triển trên quỹ đất khoảng 198 ha, ba mặt tiếp giáp sông Sài Gòn. Quy mô này tạo điều kiện hình thành không gian mở và tăng khả năng lưu thông không khí trong khu vực. Bên cạnh đó, mật độ xây dựng được kiểm soát khoảng 30%, phần còn lại dành cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng nội khu. Cách phân bổ quỹ đất giúp duy trì môi trường sống thông thoáng, đồng thời hỗ trợ các hoạt động ngoài trời của cư dân.

Chủ đầu tư còn bố trí dải công viên ven sông dài hơn 3 km kết hợp hệ thống kênh đào nội khu góp phần điều hòa vi khí hậu. Theo đơn vị, không khí trong lành sẽ góp phần thúc đẩy sức khỏe, tinh thần của cư dân. Bên cạnh đó, các tuyến đường đi bộ, đạp xe bố trí xuyên suốt khu đô thị, khuyến khích cư dân duy trì vận động hàng ngày.

Ngoài không gian sống, hệ tiện ích dịch vụ tại Van Phuc City được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày trong phạm vi gần. Các tuyến phố thương mại và khu ẩm thực quy tụ nhiều thương hiệu cà phê, nhà hàng, cho phép cư dân tiếp cận dịch vụ chỉ sau vài phút di chuyển.

Khách hàng có thể thưởng thức cà phê tại Highlands Coffee, Fero Cafe hay ẩm thực nhà hàng Ocean World, Sugar Town, nhà hàng Nắng... Việc hội tụ các tiện ích từ giáo dục, y tế, thể thao, vui chơi, giải trí... trong nội khu giúp cư dân, khách hàng không mất nhiều thời gian di chuyển trên đường.

Các tổng hợp nghiên cứu trên Journal of Transport & Health (2024) cũng ghi nhận, thời gian đi lại dài làm gia tăng mức độ căng thẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần. Khi các tiện ích thiết yếu nằm trong bán kính ngắn, quỹ thời gian này được tiết kiệm và chuyển sang các hoạt động cá nhân hoặc gia đình.

Việc tối ưu khoảng cách còn giúp cư dân chủ động hơn trong sinh hoạt. Trẻ em tiếp cận không gian vui chơi ngoài trời, phát triển thể chất và kỹ năng xã hội. Người lớn duy trì thói quen luyện tập tại các sân thể thao như tennis, bóng đá, pickleball.

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hoạt động thể chất thường xuyên giúp phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, tiểu đường và cải thiện sức khỏe tinh thần. Người trưởng thành được khuyến nghị duy trì ít nhất 150 phút vận động cường độ trung bình mỗi tuần, tương đương khoảng 30 phút mỗi ngày.

Ngoài ra, hoạt động thường nhật như dạo bộ, vận động hay sinh hoạt cộng đồng góp phần tăng sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình, đồng thời hình thành môi trường sống năng động trong khu đô thị.

"Xu hướng phát triển đô thị hiện nay đặt trọng tâm vào sức khỏe và trải nghiệm sống. Với lợi thế ven sông, mật độ xây dựng thấp và hệ tiện ích đa dạng, Van Phuc City định hình mô hình đô thị tích hợp, hướng đến cân bằng giữa thể chất, tinh thần và đời sống gia đình", đại diện Van Phuc City chia sẻ thêm.

