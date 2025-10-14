Chuỗi tiện ích phong cách nghỉ dưỡng tại clubhouse The Fullhaus

The Fullhaus tại phân khu The Fullton Edition cung cấp 12 tiện ích liên hoàn, kết nối trực tiếp công viên trung tâm gần 2 ha, hướng tới trải nghiệm riêng tư và gắn kết cộng đồng.

The Fullhaus là mô hình clubhouse theo tiêu chuẩn quốc tế nằm giữa quần thể công viên trung tâm gần 2 ha của The Fullton Edition. Nơi đây được thiết kế như không gian nghỉ dưỡng tại gia, cư dân có thể trải nghiệm những tiện ích riêng tư nhưng vẫn kết nối với cộng đồng và thiên nhiên. Theo chủ đầu tư, các hoạt động như gặp gỡ, giao lưu hay sinh hoạt gia đình đều có thể tổ chức tại đây.

Phối cảnh sảnh đón The Fullhaus. Ảnh: CapitaLand

Thiết kế mặt ngoài của The Fullhaus do studioMilou thực hiện, kế thừa ngôn ngữ kiến trúc cascade "xếp tầng" của toàn dự án. Các vách nan đan xen với cây xanh, lấy cảm hứng từ hình ảnh ruộng bậc thang, tạo sự hòa quyện giữa kiến trúc và thiên nhiên.

Không gian nội thất bên trong mang phong cách hiện đại. Đại diện đơn vị tư vấn cho biết: "Thiết kế nội thất không đơn thuần là sắp đặt không gian, mà là còn khơi gợi sự đồng điệu với tâm hồn người trải nghiệm".

Nghệ thuật bày trí nội thất và không gian mang tới trải nghiệm tiện nghi, đề cao tính thẩm mỹ. Ảnh: CapitaLand

Không gian The Fullhaus sử dụng các chất liệu tự nhiên như đá và gỗ, kết hợp với mảng xanh và ánh sáng tự nhiên. Bảng màu nội thất chủ đạo gồm đất nung, ghi nâu và xanh lá, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Theo đuổi triết lý gắn kết con người với không gian sống, clubhouse The Fullhaus mang đến 12 tiện ích liên hoàn được thiết kế theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng tại gia. Cư dân có thể sử dụng các tiện ích như phòng gym, bể bơi vô cực, khu vui chơi trẻ em, phòng chiếu phim đa năng, sảnh tiệc Cyan và phòng tiệc Verde.

Clubhouse The Fullhaus nâng tầm chuẩn mực hưởng thụ cuộc sống ngay tại gia. Ảnh: CapitaLand

Clubhouse kết nối trực tiếp với công viên trung tâm rộng khoảng 2 ha, bổ sung thêm không gian sinh hoạt ngoài trời với các khu vực như vườn đón gió, vườn tĩnh tại.

Sự bố trí không gian trong nhà và ngoài trời được thiết kế để các thành viên trong gia đình, dù tham gia hoạt động khác nhau, vẫn có thể kết nối với nhau.

Hệ tiện ích tại Clubhouse The Fullhaus và công viên trung tâm được quy hoạch liền mạch. Ảnh: CapitaLand

"Clubhouse The Fullhaus được định vị như hạ tầng dịch vụ chung của cư dân The Fullton với đa tầng trải nghiệm, góp phần vun đắp cảm xúc, mở rộng kết nối cho cư dân", đại diện nhà phát triển chia sẻ.

The Fullton là dự án thấp tầng hạng sang khép kín đầu tiên của CapitaLand Development Việt Nam tại phía Đông Hà Nội, thuộc đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3. Giai đoạn một cung cấp 342 căn nhà trên diện tích gần 12 ha, với công viên trung tâm 1,9 ha.

Song Anh