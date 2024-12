Chuỗi sự kiện thu hút hơn nửa triệu du khách đến Long An

Long AnHội chợ thương mại, ẩm thực, lễ hội âm nhạc, trình diễn drone, đua xuồng ba lá là các sự kiện chính thu hút gần 500.000 du khách trong tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch.

Tuần văn hóa, thể thao, du lịch Long An lần 2 diễn ra từ ngày 28/11 đến 4/12, chủ đề "Long An - Khát vọng sông Vàm". Tuần lễ bao gồm 10 sự kiện chính được chuẩn bị bài bản, quy mô với sự tham gia phối hợp của nhiều tỉnh, thành phố thu hút người dân trong tỉnh, du khách trong nước lẫn quốc tế đến Long An.

Show ánh sáng bằng drone quy mô nhất ĐBSCL

Show ánh sáng diễn ra trong buổi khai mạc đêm 28/11 với đa dạng các loại hình nghệ thuật sân khấu hóa, nhạc cảnh và các cảnh diễn tương tác giữa diễn viên kết hợp kỹ xảo màn hình LED, ánh sáng công nghệ cao tạo ra bức tranh tổng thể sống động quảng bá văn hóa, hình ảnh Long An và Hàn Quốc.

Một trong nhiều tiết mục sân khấu đêm khai mạc. Ảnh: Nam An

Đặc biệt, hàng nghìn khán giả từ khắp nơi háo hức đổ về Long An để thưởng thức màn trình diễn dài hơn 10 phút của 650 drone có quy mô lớn nhất ĐBSCL. Buổi "tiệc ánh sáng" trên bầu trời mô phỏng nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng địa phương như: tượng đài Long An trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc, bản đồ hành chính tỉnh Long An, tượng đài anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Drone mô phỏng hình ảnh di tích căn cứ Bình Thành (Đức Huệ). Ảnh: Nam An

Các tiết mục hoành tráng, công phu đêm khai mạc đã thu hút hơn 20.000 lượt du khách cùng 90.000 người truy cập trên các nền tảng mạng xã hội, hơn 30 đài tỉnh, thành cũng đã tiếp sóng và phát lại sự kiện.

Hội chợ thương mại, ẩm thực thu hút 160.000 du khách

Một điểm nhấn quan trọng của tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch năm nay là không gian triển lãm thương mại, ẩm thực với hàng trăm gian hàng. Ngoài các gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP chủ lực, đồ nội thất, gia dụng; khu vực gian hàng ẩm thực luôn trong tình trạng đông nghịt khách suốt tuần lễ. Theo thống kê của ban tổ chức, Hội chợ thương mại, ẩm thực thu hút 160.000 du khách tham quan, trải nghiệm.

Dòng người đổ về hội chợ thương mại, ẩm thực tối 30/11. Ảnh: Nam An

Không gian ẩm thực phong phú từ các món ăn dân dã đặc trưng của miền Tây như bánh xèo, bánh bò, bánh chuối đến các đặc sản vùng cao như cơm lam lẫn sushi và các thức uống của "xứ sở kim chi" khiến nhiều du khách trong nước lẫn Hàn Quốc thích thú.

Hàng trăm món ăn dân dã từ nhiều vùng miền khác nhau tại hội chợ thu hút phần lớn du khách đến thưởng thức. Ảnh: Nam An

Lễ hội âm nhạc - Hite Jinro Festival 2024

Sự kiện giao lưu âm nhạc Việt Nam - Hàn Quốc tối 30/11 mở cửa tự do cũng thu hút đông đảo du khách nhất là giới trẻ. Đêm nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc như Yubin (Wonder Girls), Ailee, DJ Hanmin cùng các ca sĩ tên tuổi trong nước như Tăng Duy Tân, Isaac, Amee.

Chương trình tạo ra bầu không khí lễ hội sôi động cho người xem, đồng thời giới thiệu quảng bá hình ảnh văn hóa Long An – Hàn Quốc với bạn bè quốc tế. Sự kiện thu hút hơn 60.000 khán giả, hơn 65.000 người xem qua các nền tảng mạng xã hội.

Hàng nghìn khán giả tại Lễ hội Âm nhạc - Hite Jinro Festival 2024. Ảnh: Nam An

Đua xuồng ba lá trên sông Bảo Định

Lần thứ 2 tổ chức, giải đua xuồng ba lá với 17 đội, 160 vận động viên từ các huyện, thị hôm 2/11 vẫn là một trong các sự kiện hấp dẫn với người dân.

Xuồng ba lá từ lâu đã là biểu tượng đặc trưng của sông nước miền Tây. So với ghe ngo xuồng ba lá khó điều khiển, nhất là khi cần bức tốc nên cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa các vận động viên. Nhiều xuồng dẫn đầu đối thủ khá xa, nhưng khi gần đến đích lại bị dạt vào bờ do các vận động viên không hiểu ý nhau mang đến nhiều tiếng cười thích thú cho người xem.

Sau một ngày tranh tài, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các đội ở các hạng mục đồng đội, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

Phần tranh tài của hai đội Công an tỉnh và huyện Mộc Hóa ở hạng mục đôi nam - nữ. Ảnh: Nam An

Giải đua xuồng cùng với các chuỗi sự kiện khác như giải việt dã, vô địch thể hình, biểu diễn thể dục dưỡng sinh, võ thuật cổ truyền và golf hữu nghị đã đón trên 30.000 lượt khách đến tham quan.

Dự kiến tuần văn hóa, thể thao, du lịch sẽ tổ chức bế mạc trong chiều hôm nay.

Nam An