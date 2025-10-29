Chuỗi sự kiện rượu vang mừng 30 năm thành lập Công ty Đa Lộc

Khách tham dự sự kiện "WineFest 2025" của Công ty TNHH Đa Lộc được thưởng thức cũng như lắng nghe những câu chuyện về lịch sử, văn hóa đằng sau mỗi chai vang.

Công ty TNHH Đa Lộc vừa tổ chức sự kiện rượu vang "WineFest 2025" với chủ đề "Thirty Years Of Passion, Uncorking Our Thanks" (Ba mươi năm đam mê, mở chai tri ân) trong ba ngày 22 - 24/10, lần lượt tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM. Không gian sự kiện được thiết kế tinh tế, vừa tôn vinh nét đẹp văn hóa rượu vang thế giới, vừa mang đến cảm giác gần gũi cho những buổi gặp gỡ, kết nối.

Hàng trăm người tham dự sự kiện "WineFest 2025" tại Hà Nội. Ảnh: Đa Lộc

Chương trình có sự tham dự của hơn 30 chuyên gia đại diện cho các thương hiệu - những người am hiểu về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật làm vang từ quê hương của mình. Khách mời có cơ hội lắng nghe các chuyên gia chia sẻ những câu chuyện thú vị về vùng đất, khí hậu, con người và truyền thống đằng sau mỗi chai vang từ cổ điển đến hiện đại.

Ông Nguyễn Hữu Phát - Giám đốc kiêm chuyên gia về rượu vang (sommelier) của loạt nhà hàng tại TP HCM (Bờm Kitchen & Wine Bar, Sono Saigon, Leonardo Pizza) cho biết: "WineFest 2025 là sân chơi để các sommelier trẻ được trải nghiệm nhiều dòng vang khác nhau, là cơ hội học tập tốt. Đây cũng là sự kiện mang tính kết nối giữa Đa Lộc và loạt các khách sạn, nhà hàng khác tại Việt Nam".

Đại diện các nhà sản xuất có mặt tại "WineFest 2025". Ảnh: Đa Lộc

Đại diện Công ty TNHH Đa Lộc cho biết "WineFest 2025" là lời tri ân gửi đến khách hàng Việt đã đồng hành cùng doanh nghiệp suốt 30 năm qua. Sự kiện này không chỉ dành cho những người yêu rượu vang mà còn là trải nghiệm du lịch văn hóa cho bất kỳ ai muốn mở rộng tầm hiểu biết về thế giới.

"Thay vì phải tốn hàng chục triệu đồng và nhiều ngày nghỉ phép để bay đến châu Âu hay châu Mỹ, du khách có thể trải nghiệm tinh hoa văn hóa của 9 quốc gia chỉ trong vài giờ, ngay tại Việt Nam", vị đại diện cho biết.

Đoàn đại sứ quán Argentina tại quầy vang Argentina ở "WineFest 2025". Ảnh: Đa Lộc

Công ty TNHH Đa Lộc thành lập vào năm 1995. Năm 2025 được coi là cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng và khẳng định vị thế của một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối rượu vang tại Việt Nam. Trải qua 30 năm phát triển, hiện công ty đại diện cho hơn 70 hãng rượu danh tiếng đến từ các vùng vang nổi tiếng như Pháp, Italy, Chile, Australia, New Zealand và Mỹ.

Từ một công ty khởi nghiệp với số lượng sản phẩm khiêm tốn, Đa Lộc xây dựng danh mục sản phẩm phong phú với hơn 2.000 sản phẩm, phục vụ đa dạng khẩu vị và nhu cầu của người tiêu dùng Việt. Song song với việc mở rộng mạng lưới phân phối trên toàn quốc, công ty còn chú trọng đầu tư vào phát triển đội ngũ chuyên gia rượu vang, đào tạo nhân sự bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời xây dựng chuỗi cửa hàng WeWine - điểm đến quen thuộc của những người yêu vang tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành khác.

(Nguồn: Công ty TNHH Đa Lộc)