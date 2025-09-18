Chuỗi 'Say hi' - mảnh ghép thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Show "Anh Trai", "Em Xinh" là mảnh ghép quan trọng trong chuỗi "Say Hi", góp phần quảng bá văn hóa Việt và đưa nghệ sĩ trong nước đến với khán giả toàn cầu.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước xác định văn hóa phải đi trước một bước, soi đường, dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh dân tộc, củng cố niềm tin và hình thành năng lực mềm quốc gia. Hưởng ứng chủ trương ấy, DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) kiến thiết "vũ trụ giải trí của người Việt", trong đó có show Anh Trai "Say Hi", Em Xinh "Say Hi".

Sức hút của chuỗi "Say hi"

Anh Trai "Say Hi" ra mắt từ 2024, mang theo giấc mơ chinh phục, làm rạng danh văn hóa nước nhà. 30 nghệ sĩ trẻ đại diện cho 30 năm DatVietVAC hoạt động. Qua từng tập, chương trình trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, đạt hơn 20 tỷ lượt xem trên toàn cầu, đồng thời xây dựng nền V-Culture lớn mạnh, thu hút nhiều khán giả vốn là fan K-Pop, C-Pop...

Từ format 100% nguyên bản Việt Nam (Original Vietnam), chương trình mở ra chuỗi concert bùng nổ giai đoạn 2024-2025. 8 đêm diễn tại TP HCM, Hà Nội và Las Vegas (Mỹ) vừa thu hút hàng trăm nghìn khán giả, vừa thúc đẩy mảng du lịch, lưu trú, vận chuyển lẫn dịch vụ ăn uống phát triển mạnh mẽ.

Tiếp nối hiệu ứng đó, Em Xinh "Say Hi" ra mắt khán giả cuối tháng 5. 30 nghệ sĩ nữ không ngại thử thách bản thân, bứt phá khỏi giới hạn quen thuộc. Chương trình ghi nhận hơn 22 tỷ lượt xem, nghe trên toàn cầu. Nhiều ca khúc thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước mấy tuần liên tiếp. Sau concert đầu ở Vạn Phúc City (TP HCM), ban tổ chức công bố đêm diễn thứ hai ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 11/10.

Dàn nghệ sĩ của Anh Trai "Say Hi" 2025. Ảnh: DatVietVAC

Điểm khác biệt của vũ trụ "Say hi"

Đại diện DatVietVAC cho biết muốn tạo nhiều sân chơi mới, trao cơ hội để nghệ sĩ trẻ tỏa sáng - gồm người đã hoặc chưa ra mắt, đang solo hay từng có kinh nghiệm hoạt động trong nhóm nhạc.

Với format mới lạ, show Anh Trai "Say Hi", Em Xinh "Say Hi" yêu cầu cao trong sáng tạo âm nhạc. Các nghệ sĩ được thử thách không ngừng, từ ca hát, sáng tác đến biểu diễn nhóm, rồi hình thành nhóm nhạc toàn năng có thể cạnh tranh ở sân chơi quốc tế.

"Điểm khác biệt là nghệ sĩ được thử nghiệm nhiều thể loại, không bị bó buộc bởi một phong cách cố định. Cạnh tranh kết hợp tinh thần đồng đội giúp họ hoàn thiện kỹ năng qua từng vòng thi, mang đến các tiết mục theo sát thị hiếu khán giả và thể hiện dấu ấn cá nhân", người đại diện nói.

Từ hai sân chơi này, nhiều gương mặt mới trở thành hiện tượng, gia tăng tương tác, mở rộng tầm ảnh hưởng, có bản hit đạt doanh thu dài hạn trên nền tảng số lẫn biểu diễn trực tiếp. Quan trọng hơn, gameshow là bệ phóng vững chãi cho nghệ sĩ trong mắt công chúng.

Chuỗi Say hi còn mở ra cánh cửa hợp tác với các nền công nghiệp sáng tạo quốc tế. Ngày 26-27/7, Anh Trai "Say Hi" đưa concert đến Las Vegas (Mỹ), 26 nghệ sĩ lần đầu đứng chung sân khấu hoành tráng - nơi nhiều sao Âu, Mỹ tổ chức concert. Không đơn thuần là chuyến lưu diễn, đây là cơ hội để thần tượng Việt hiện thực hóa giấc mơ lớn: hát tiếng mẹ đẻ, đưa văn hóa nước nhà đến khán giả toàn cầu.

Sau thành công của chương trình, các "anh trai", "em xinh" liên tục dự sự kiện văn hóa, nghệ thuật trọng điểm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, đồng thời có cơ hội đại diện Việt Nam ở sân chơi âm nhạc quốc tế. Đơn cử, ca sĩ Đức Phúc sẽ dự cuộc thi Intervision tại Nga cuối tháng 9 này.

Vũ Cát Tường (giữa) thu hút sự chú ý khi tham gia Anh Trai "Say Hi" 2025 Ảnh: DatVietVAC

Tại sự kiện hôm 17/9, ông Phạm Quý Trọng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng Anh Trai "Say Hi" là chương trình thuần Việt 100% của DatVietVAC, có sức lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ đạt thành tích ấn tượng trong nước mà còn mở ra hướng đi mới trong việc xuất khẩu công nghiệp văn hóa ra quốc tế.

"Anh Trai 'Say Hi' vươn lên trở thành thương hiệu âm nhạc mang tầm vóc quốc gia, vừa là nguồn cảm hứng sáng tạo, vừa là biểu tượng của niềm tự hào Việt Nam. Với mùa 2025, chương trình không chỉ mang tính kế thừa mà còn được kỳ vọng sẽ khẳng định bản lĩnh, sức bền và khát vọng đưa văn hóa Việt vươn tầm thế giới", ông Phạm Trọng Quý cho hay.

Trong thư chúc mừng mùa hai ra mắt, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho rằng Anh Trai "Say Hi" là show thực tế nhân văn, hiện đại, kết nối người trẻ với cộng đồng và lan tỏa các giá trị tốt đẹp. Ông nhấn mạnh thành công của chương trình là minh chứng cho năng lực sáng tạo của doanh nghiệp văn hóa tư nhân, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa phát triển bền vững và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo DatVietVAC, sự ghi nhận, định hướng từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy sự quan tâm của cơ quan quản lý, phù hợp với chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa đóng góp vào kinh tế quốc gia. Chương trình cũng phản ánh nỗ lực của DatVietVAC trong việc đầu tư vào sản phẩm giải trí 100% Original Vietnam, mở rộng ảnh hưởng văn hóa Việt ra thị trường quốc tế.

Các "anh trai" tham gia bus tour chào mừng mùa hai. Ảnh: DatVietVAC

Kiên định với tầm nhìn dài hạn và mục tiêu đóng góp bền vững cho công nghiệp văn hóa nước nhà, Anh Trai "Say Hi" mùa hai quy tụ 30 nghệ sĩ. Chương trình phát trên HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel cùng ứng dụng VieON lúc 20h thứ 7 hàng tuần, từ ngày 20/9.

Đông Vệ