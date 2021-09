Chuỗi phim tăng hứng thú học an toàn giao thông cho trẻ

Phim hoạt hình 'Vui giao thông' mùa hai sử dụng hình ảnh vui nhộn nhưng cải tiến về tuyến nhân vật, nội dung để tăng hứng thú học cho trẻ.

Thay vì cách dạy hàn lâm thông thường, loạt phim hoạt hình Vui giao thông có phương thức truyền tải dựa trên tính cách, sở thích đặc trưng của trẻ nhỏ. Đó là những hình ảnh, tình huống vui nhộn, đồ họa sinh động. Đại diện đơn vị sản xuất chương trình - Honda Việt Nam cho biết, ở bậc học mầm non (3-5 tuổi), trẻ bắt đầu trở nên độc lập, tự chủ và sáng tạo hơn. Thông qua quá trình khám phá thế giới xung quanh, trẻ dần phát triển trí tuệ, tính cách và kỹ năng sống.

Theo đó, chuỗi phim mùa hai khắc họa nhiều tình huống thú vị, dẫn dắt bởi ba nhân vật ngộ nghĩnh Bi (Khỉ), Bo (Mèo) và Ben (Tắc kè) với ba cá tính riêng. Tuy nhiên, phần này có thêm sự góp mặt của Giáo sư.

Khác với sự tinh nghịch của Bi, ham học hỏi của Bo và nhút nhát, tốt bụng của Ben, nhân vật giáo sư là một người bác, thủ lĩnh của Sở chỉ huy Vui giao thông. Ông sẽ đưa bộ ba đến với những chuyến phiêu lưu, gặp gỡ và hướng dẫn các bạn nhỏ trên toàn quốc về an toàn giao thông thông qua cánh cửa dịch chuyển không gian. Như vậy, ở mùa hai, bộ phim có góc nhìn, cách truyền tải đa dạng, phong phú hơn, giúp trẻ mầm non từ 3 đến 5 tuổi tiếp thu thông tin an toàn giao thông tự nhiên, gần gũi và dễ hiểu.

Bi, Bo và Ben gặp gỡ Giáo sư - thủ lĩnh của Sở chỉ huy Vui giao thông.

Theo đại diện đơn vị sản xuất - Honda Việt Nam, không chỉ thay đổi về tuyến nhân vật, Vui giao thông mùa hai còn sự thay đổi về cả hình thức và nội dung nhằm mang đến những bài học bổ ích về an toàn giao thông thông cho các bạn nhỏ. "Mỗi tập phim là một chuyến phiêu lưu với những trải nghiệm được truyền tải đến các bạn nhỏ thông qua lăng kính hồn nhiên, sinh động của các nhân vật hoạt hình", người này nói thêm.

Trong tập 1, Bi, Bo và Ben gặp gỡ Giáo sư sau khi nhận cúp vô địch tại cuộc thi "Tranh tài giao thông" và tham quan văn phòng sở chỉ huy - nơi theo dõi các tình huống giao thông đang diễn ra trên cả nước. Đây cũng là một trong những chi tiết hứa hẹn mang lại trải nghiệm mới về công nghệ, kích thích trí tưởng tượng cho trẻ.

Chưa hết ngạc nhiên trước những thiết bị hiện đại, Bi, Bo và Ben đã bất ngờ nhận thông báo trở thành "Biệt đội thông minh nhất" để để đồng hành cùng Sở chỉ huy. Tại đây, biệt đội nhí bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ đầu tiên: hỗ trợ bạn nhỏ gặp nguy hiểm khi qua đường không tuân theo chỉ dẫn của cảnh sát giao thông - "chú mặc bộ đồng phục màu vàng, đội mũ vành đỏ, mang giày đen".

Qua đó, ba nhân vật Bi, Bo và Ben cùng Giáo sư giúp trẻ nhận biết về đặc điểm trang phục, một số nhiệm vụ của cảnh sát giao thông và ý nghĩa của công việc ấy. Từ đó, hướng các em bày tỏ sự yêu quý, trân trọng tới nghề này.

Kết quả, nhóm bạn đã giúp bạn nhỏ qua đường thành công và không quên nhắc nhở người đi bộ và phương tiện di chuyển tuân theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Họ là những người hiểu rõ nhất tình hình đường sá, luồng xe cộ đi lại lúc đó.

Bên cạnh những tình huống chân thực nhưng ngộ nghĩnh, phù hợp với lứa tuổi 3-5, Vui giao thông còn có đồ họa sinh động. Không chỉ thể hiện ở ba nhân vật chính, khung cảnh trong phim cũng dễ dàng thu hút trẻ nhỏ với hình khối hài hòa, màu sắc tươi sáng. Hơn hết, nhà sản xuất còn khéo léo biến tấu các quy định giao thông thành lời bài hát vui nhộn, giúp các bé dễ học thuộc, ghi nhớ lâu hơn.

Bộ ba Bi, Bo và Ben giúp các bạn nhỏ tìm hiểu nhiều kiến thức giao thông.

Ở tập hai Vui giao thông sẽ phát sóng vào ngày 25/9. Bi, Bo và Ben tiếp tục mở ra hành trình phiêu lưu thú vị, giúp các bạn nhỏ hiểu rõ hơn an toàn giao thông qua những tình huống sinh động. Theo đó, biệt đội nhí sẽ hướng dẫn các bạn nhỏ về hiệu lệnh tay khi điều phối của cảnh sát giao thông để tránh hiểu lầm, vi phạm luật và đảm bảo an toàn cho bản thân. Cuối tập 2, trẻ cũng có thể học hiệu lệnh này qua bài hát vui tươi của ba bạn Bi, Bo và Ben.

Chuỗi phim "Vui giao thông" nằm trong chương trình "Tôi yêu Việt Nam" do Honda Việt Nam sản xuất. Bộ phim mùa hai gồm 26 tập với thời lượng mỗi tập 5 phút, phát sóng trên VTV3 ngày 18/9 vào lúc 18h50 thứ Bảy hàng tuần, phát lại vào 16h thứ Hai của tuần kế tiếp. Song song với việc phát sóng trên truyền hình, loạt phim hoạt hình còn được đăng tải trên kênh Youtube của chương trình "Tôi yêu Việt Nam" và POPS Kids.

Trước đó, từ tháng 9/2020 đến tháng 2/2021, chuỗi phim hoạt hình này nhận được sự yêu thích từ các khán giả nhí và phản hồi tích cực từ phụ huynh, giáo viên.

Thiên Minh

Ảnh: Honda Việt Nam