Chuỗi phi vụ 'chuốc thuốc, đào mỏ' đại gia phố Wall của các vũ nữ thoát y

MỹNhóm vũ nữ thoát y bày kế mê hoặc đàn ông giàu có để trộm tiền từ thẻ tín dụng song không nạn nhân nào dám tố cáo vì xấu hổ.

Năm 2016, bốn phụ nữ và một người đàn ông đã bị phạt tù với cáo buộc chuốc thuốc mê đàn ông và rút hàng ngàn USD từ thẻ tín dụng của họ tại các câu lạc bộ thoát y ở New York. Ba năm sau, một trong số đó, Roselyn Rosie Keo, kẻ cầm đầu đường dây, đã tạo dáng chụp ảnh tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto và xem Hustlers câu chuyện về chính mình, trên màn ảnh.

"Tôi không nghĩ mình là kẻ lừa đảo. Tôi là nữ doanh nhân. Tôi chỉ chọn sai ngành thôi. Tôi đủ thông minh, tôi biết mà", cô trả lời báo chí, cho hay từng mơ làm doanh nhân phố Wall.

Một cảnh quay trong Hustlers mô tả cảnh hai vũ nữ do Constance Wu (trái) và Jennifer Lopez thủ vai, đang mồi chài đại gia vào câu lạc bộ thoát y để chuốc ma túy, moi tiền. Ảnh: Hustlers

Theo Rosie, cha mẹ cô là người tị nạn Campuchia đến Mỹ với hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng cuối cùng bỏ lại cái con nhỏ cho ông bà nội để rảnh thân lang bạt.

Bỏ học ở tuổi 17, Rosie nhận việc tại một quán ăn bình dân để kiếm thêm tiền phụ ông bà. Đêm khuya và sáng sớm, cô pha cà phê và nhận đơn hàng từ khách, nhiều người trong số họ là nhân viên của Lace, câu lạc bộ quý ông gần đó.

Một đêm nọ, một trong những người quản lý của Lace đã boa 20 USD cho một tách cà phê, nhìn Rosie từ trên xuống dưới và đề nghị cô ghé qua Lace nếu muốn kiếm thêm tiền.

Chuyện này xảy ra vào đầu những năm 2000, khi ngành công nghiệp khoe thân ở Mỹ đang ở đỉnh cao, việc cởi đồ trước khán giả không còn bị coi là hạ thấp nhân phẩm mà mang tính giải phóng tình dục và trao quyền bình đẳng. Các bar thoát y thành công trong việc quảng bá mình như chốn phóng khoáng nhưng vô hại dành cho cả nam và nữ. Những người nổi tiếng và vận động viên đều rất vui khi được chụp ảnh cùng các vũ nữ ngực trần khỏe khoắn.

Rosie xem phim truyền hình thấy những xấp tiền mặt khổng lồ mà các vũ công ngồi đếm sau mỗi đêm. Ngay hôm sau, cô đến bar Lace và được nhận ngay với mức lương 500-1.000 USD mỗi đêm. Nhiều năm lăn lộn trong nghề, lương đã lên tới 2.000 USD mỗi giờ.

Nhưng Rosie biết, mảnh đất màu mỡ phải ở Manhattan, Quảng trường Thời đại. Cô chuyển sang bar Hustler và có cuộc gặp gỡ định mệnh với Samantha Foxx, sau này là đồng chủ mưu trong vụ lừa đảo.

Rosie (trái) và Samantha khi bị bắt, năm 2014. Ảnh: ATI

Samantha là bà mẹ đơn thân đến từ Bronx, bắt đầu nhảy múa kiếm tiền từ năm 19 tuổi, từng là ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất của quán bar suốt nhiều năm. Nhưng khi họ gặp nhau, Samantha đã ngoài 30 tuổi, già cỗi theo tiêu chuẩn của giới vũ nữ thoát y.

Thay vì giành khách, hai người nhận ra làm việc cùng nhau sẽ kiếm được nhiều tiền hơn vì "đàn ông có xu hướng mất kiểm soát nhiều hơn khi được vây quanh bởi nhiều phụ nữ", Rosie đúc kết. Khách ở đây đa số là đại gia phố Wall, có những anh chàng mang 100.000 USD đến quán và tiêu sạch trong một giờ, và đó là thời điểm năm 2007.

Với vẻ hào hoa và những đồng trăm đô mới cứng, những khách hàng đều đã có vợ con này vẫn yêu cầu các vũ nữ phục vụ những "dịch vụ đồi bại không thể tưởng tượng" và khi say đều bạo hành, chửi rủa.

Các cô gái cũng sẽ phải nộp "phế" 300-500 USD mỗi ngày để được "hành nghề" và chia cho quán 40% doanh thu mỗi đêm. Tất cả điều này, cùng với sự sụp đổ của giới tài chính năm 2008 khiến khách đến bar ngày càng thưa thớt và chẳng còn vung tiền như xưa. Rosie và Samantha nghĩ cách kiếm tiền khác.

Câu cá

Họ rủ thêm Karina Pascucci, một cô hầu bàn trong bar và hành nghề massage tự do tham gia kế hoạch. Rosie và Karina sẽ đến các quán bar, nhà hàng khắp thành phố để tán tỉnh đàn ông. Họ ăn mặc như giới công sở, vờ như mình cũng vừa tan làm và có một ngày làm việc vất vả. Và khi thấy thẻ bạch kim, đồng hồ Hublot, Patek Philippe, họ biết, đây là con "cá mập" nhất định phải câu.

Karina Pascucci khi bị bắt năm 2014. Ảnh: ATI

Một khi thuyết phục được khách hàng đến câu lạc bộ thoát y, các cô gái sẽ được bar chia % doanh thu. Nhưng trò lừa đảo bắt đầu trở nên tinh vi hơn khi họ rủ khách chơi ma túy để lợi dụng lúc họ phê thuốc để rút tiền trong thẻ.

Nhưng đôi khi khách quá mệt và từ chối dùng, Samantha nghĩ ra cách bí mật trộn ma túy vào đồ uống, "rắc xíu thôi, bằng nhúm muối vậy", cô ta sau này nói.

Số tiền trên thẻ của khách rất lớn và thường lọt vào tầm ngắm của bộ phận chống gian lận tại các công ty thẻ tín dụng. Vì vậy, nhóm vũ nữ chỉ cần đóng giả làm trợ lý của nạn nhân và lợi dụng khả năng ăn nói của mình trên điện thoại là dễ dàng qua mắt.

Rosie nói luôn tự nhủ ngay khi có đủ tiền trong ngân hàng sẽ dừng công việc này. "Rồi khi đã có 100.000 USD, tôi lại nói, nửa triệu đô rồi nghỉ việc. Rồi sau đó là, một triệu đô rồi nghỉ việc. Chưa bao giờ là đủ", cô ta nói.

Các vũ nữ cũng không nghĩ nạn nhân muốn gọi cảnh sát hay phàn nàn bị lừa đảo ở câu lạc bộ thoát y. Họ cho rằng hầu hết đàn ông sẽ xấu hổ nên sẽ nuốt hận và đổ lỗi cho một đêm quá chén.

Rosie trong cuộc phỏng vấn báo chí năm 2019 khi bộ phim Hustlters ra mắt. Ảnh: ABC

Điều mà họ không nghĩ tới là trong các nạn nhân có bác sĩ Zyad Younan, chưa kết hôn và cũng chẳng ngại bẽ mặt với sếp.

Sa lưới

Younan nhận được cuộc gọi từ công ty thẻ tín dụng báo tiêu hết 135.000 USD tại quán bar thoát y. Vị bác sĩ tim mạch giàu có đến từ New Jersey nói chưa bao giờ đến câu lạc bộ, chứ đừng nói đến việc bị camera giám sát ghi hình 3 đêm liền ở chốn đó.

Anh ta chỉ nhớ đi chơi với Karina 3 lần với các "chị em gái" của cô và không thể nhớ những gì xảy ra sau đó. Vụ kiện ồn ào giữa anh và công ty thẻ tín dụng khiến anh trở thành tâm điểm bỡn cợt của công chúng khi "mất tiền cho gái" còn đi kiện đòi lại tiền. Không ai tin anh bị lừa, trừ cảnh sát.

Thực tế, cảnh sát đã theo dõi những kẻ lừa đảo này hàng tháng trời. Trước bác sĩ Younan có một nhân chứng giấu tên khác từng nộp đoạn ghi âm cho cảnh sát. Trong đó, anh ta gọi điện cho một trong các vũ nữ, van nài được trả lại 17.000 USD vì thực sự cuộc đời anh đang xuống dốc. Cô này không trả nhưng đã nói cho anh biết sự thật.

Nhưng để thực hiện chiến dịch giăng lưới bắt Rosie, Samantha và Karina, cảnh sát đang phải vật lộn để tìm kiếm nạn nhân sẵn sàng khai báo. "Số lượng người sẵn sàng khai báo với chúng tôi quá ít, thật vô lý. Đàn ông không muốn thừa nhận mình là nạn nhân của phụ nữ", các nhà điều tra nói. Và bác sĩ Zyad Younan chính là người họ cần tìm.

Cảnh sát sau đó lần ra được một cô gái "cộng tác viên" của nhóm ba vũ nữ và lời khai của cô trở thành căn cứ buộc tội tiếp theo.

Sau 8 tháng điều tra, chiến dịch của Sở Cảnh sát thành phố New York và Văn phòng Công tố đặc biệt về ma túy và Cục Quản lý Thực thi Ma túy (DEA) đã dẫn đến việc truy tố ba vũ nữ, một nữ cộng sự và một nam quản lý quán bar.

Chỉ có bốn nạn nhân được xác định trong khi con số thực tế lớn hơn nhiều.

Chuỗi phi vụ chuốc thuốc, moi tiền đại gia của các vũ nữ thoát y Trailer phim Hustlters dựa trên nội dung vụ án có sự tham gia của Jennifer Lopez vào vai Samantha

Samantha và Rosie đều bị cáo buộc phạm tội Âm mưu lừa đảo, Trộm cắp tài sản lớn, Hành hung và Giả mạo. Họ nhận tội để được hưởng án quản chế 5 và 6 năm; còn đồng bọn nhận án treo.

Bộ phim Hustlters năm 2019 lấy cảm hứng từ phi vụ thế kỷ này, do Jennifer Lopez vào vai Samantha, và Constance Wu đóng vai Rosie. Rosie cũng đã viết một cuốn sách về trải nghiệm của mình với tư cách là một trong những kẻ cầm đầu đường dây này, có tựa đề The Sophisticated Hustler. Karina hào hứng với bộ phim, cùng Rosie đến dự buổi ra mắt phim.

Không giống như hai cô bạn, Samantha không mấy hào hứng với việc bộ phim được phát hành. Năm 2019, cô ta tuyên bố bộ phim dựa trên những thông tin sai sự thật, và kiện Jennifer Lopez vì cái cách nữ ca sĩ đã khắc họa mình trong phim. "Họ đang bịa đặt câu chuyện. Tôi không phải là vũ nữ thoát y. Đó là sự phỉ báng nhân cách". Song cô ta thua kiện.

Samantha sau đó viết một cuốn sách có tựa đề Underscore, khẳng định đây mới là sự thật về những gì cô đã thực sự làm trong thời gian vụ lừa đảo xảy ra.

Hải Thư (Theo Time, ABC,)