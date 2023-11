Chuỗi nhà hàng tại Le Méridien Saigon giới thiệu trải nghiệm ẩm thực cuối năm

TP HCMLatest Recipe, Barson, Akuna giới thiệu các món ăn mới, thay đổi không gian thưởng thức ẩm thực phù hợp với mùa lễ hội cuối năm.

Là một trong những khách sạn chuyển mình mạnh mẽ sau đại dịch, Le Méridien Saigon mở loạt nhà hàng như Barson mang phong cách vibe-dining với các mảng màu nhiệt đới ngay sảnh chính; Latest Recipe tại tầng M liên tục giới thiệu menu mới; Boujee - điểm hẹn về đêm với nhiều sự kiện DJ quốc tế. Gần nhất là nhà hàng fine-dining Akuna ở tầng 9 khách sạn.

Le Méridien Saigon với tầm nhìn ra cầu Ba Son bắc qua sông Sài Gòn. Ảnh: Le Méridien

Latest Recipe giới thiệu trải nghiệm ẩm thực mùa Lễ hội

Ngoài các bữa tiệc buffet hải sản, nhà hàng Latest Recipe với sự dẫn dắt của bếp trưởng Phi Công sẽ phục vụ thực khách những món mang hương vị độc đáo nhất.

Các món ăn tại đây hướng đến phong cách ẩm thực hiện đại, bền vững, đem đến những công thức món ăn kết hợp nguyện liệu địa phương nổi tiếng như: rau xanh Đà Lạt, hoa quả vùng Mekong, hàu Hạ Long, cá ngừ vây xanh Quy Nhơn, tôm hùm Nha Trang... Với các nguyên liệu tươi ngon trong ngày này, bếp trưởng Phi Công biến tấu, nâng tầm món ăn với tư duy ẩm thực Pháp. Thực đơn mới được nhà hàng phục vụ từ tháng 11.

Các món ăn mới trong thực đơn của nhà hàng Latest Recipe. Ảnh: Le Méridien

Sunday Brunch giá từ 1,59 triệu đồng mỗi khách, buffet dinner giá từ 1,35 triệu đồng.

Barson dành cho những bữa tiệc cuối năm

Không gian nhiệt đới tách biệt những tấp bật của cuộc sống đời thường tại Barson phù hợp cho những bữa tiệc cuối năm. Nhà hàng được chọn lọc cả về ẩm thực, thức uống, âm nhạc và giải trí để phục vụ khách hàng, như: đêm tiệc quý cô tối thứ 5 hàng tuần, đêm nhạc DJ từ thứ 5 đến thứ 7, và những sự kiện thức uống chọn lọc cùng bartender hàng đầu.

Không gian tiệc tùng cuối năm tại Barson. Ảnh: Le Méridien

Thông tin sự kiện và đặt tiệc tại đây.

Nhà hàng Akuna tái định nghĩa khái niệm fine-dining

Dưới sự dẫn dắt của vị đầu bếp Michelin Sam Aisbett và đội ngũ vận hành chuyên nghiệp đa quốc gia, Akuna mang đến diện mạo mới cho ẩm thực cao cấp. Đây là sự kết hợp giữa ẩm thực Australia và nguồn nguyên liệu, hương vị phong phú của Việt Nam.

Cụ thể, thực khách đến Akuna sẽ được thưởng thức những miếng sashimi từ cá shima-aji, thịt ngan Hà Nội ăn cùng thạch sốt đỏ. Đặc biệt, món bánh cuốn sò điệp và dưa cải chua ăn cùng bò Wagyu Australia mang đến nhiều trải nghiệm hương vị mới lạ cho bữa ăn.

Điểm nhấn ẩm thực tại đây là món lưỡi cá sấu thái lát - điển hình trong việc biến đổi nguyên liệu bản địa trên bàn ăn fine dining của Akuna. Để tạo nên món ăn này, Sam sử dụng nhiều bộ phận khác nhau của cá sấu Việt Nam: lưỡi được lát mỏng và hấp để làm phần thưởng thức chính, đuôi làm nước sốt, mỡ giúp tăng độ thơm béo.

Món lưỡi cá sấu thát lát ăn cùng lòng đỏ trứng ngâm tương kiểu Nhật. Ảnh: Akuna

Tìm hiểu thêm tại đây.

Nhờ liên tục thay đổi trong cả ẩm thực và dịch vụ lưu trú, khách sạn Le Méridien Saigon đạt nhiều giải thưởng như: Best F&B Experience - Hotlist 2023 Editor's Pick bởi Tạp chí Travellive; riêng Latest Recipe lọt danh sách Best of the Best - Top 5 nhà hàng hàng đầu tại Việt Nam tại Traveller's Choice Award 2023 của TripAdvisor; Vietnam's Leading Leisure Hotel 2023 từ Best Hotels & Resorts Awards 2023.

Khách sạn còn thường xuyên tổ chức các sự kiện chuẩn quốc tế, đón những đoàn khách VIP như Alan Walker, Lee Hyori, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Việt Nam... Đặt phòng tại đây.

