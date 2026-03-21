Chuỗi nhà hàng Mỹ cấm khách mặc đồ tập, đội mũ vào phòng ăn

MỹHệ thống Ruth’s Chris Steak House yêu cầu thực khách không đội mũ và mặc đồ tập nhằm duy trì không gian ẩm thực lịch sự tại các phòng ăn trên toàn hệ thống.

Theo thông báo được đặt tại các chi nhánh và lan truyền trên mạng xã hội, nhà hàng đề nghị khách mặc "proper attire" - trang phục lịch sự theo phong cách công sở. Nhà hàng cũng nêu rõ một số loại trang phục không được phép trong phòng ăn, bao gồm: đồ tập thể dục, đồ bơi, áo ba lỗ, trang phục có hình ảnh hoặc ngôn từ phản cảm, quần áo quá hở hang hoặc để lộ đồ lót.

Theo giải thích, những quy định này nhằm duy trì không gian ăn uống lịch sự, phù hợp với phong cách phục vụ của nhà hàng, đồng thời đảm bảo sự thoải mái cho tất cả thực khách.

Khách cũng được yêu cầu bỏ mũ khi bước vào phòng ăn. Những người đội mũ lưỡi trai được khuyến nghị dùng bữa tại khu vực quầy bar hoặc sảnh tiếp đón thay vì khu bàn ăn chính.

Quy định này nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trên mạng. Một số người cho rằng quy định trang phục là điều bình thường đối với nhà hàng cao cấp, nhằm duy trì không gian sang trọng và trải nghiệm ẩm thực.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng những yêu cầu như vậy có thể bị xem là quá khắt khe, nhất là khi văn hóa ăn uống ngày càng trở nên thoải mái hơn.

Phòng ăn tại một nhà hàng Ruth's Chris. Ảnh: People.

Theo People, đại diện thương hiệu cho biết chuỗi nhà hàng từ lâu đã duy trì hướng dẫn trang phục lịch sự, đồng thời nhấn mạnh rằng nhà hàng vẫn chào đón mọi thực khách và mục tiêu của quy định là đảm bảo trải nghiệm dùng bữa thoải mái cho tất cả mọi người.

Việc yêu cầu bỏ mũ trong không gian ăn uống cũng xuất phát từ quy tắc ứng xử lâu đời trong văn hóa phương Tây, nơi việc đội mũ trong nhà thường bị xem là thiếu lịch sự. Ngoài yếu tố phép tắc, nhà hàng cũng cho rằng mũ có thể che khuất tầm nhìn của người khác hoặc tạo cảm giác không gian chật chội.

Ruth’s Chris Steak House là chuỗi steakhouse cao cấp của Mỹ, được thành lập năm 1965 tại New Orleans bởi nữ doanh nhân Ruth Fertel. Nhà hàng nổi tiếng với các món steak cao cấp phục vụ trên đĩa gang nóng, cùng phong cách phục vụ mang tính fine dining. Hiện thương hiệu có hàng trăm chi nhánh tại Mỹ, Canada, Mexico và được xem là một trong những chuỗi steakhouse biểu tượng của ẩm thực Mỹ.

Tranh luận về trang phục tại nhà hàng không phải điều mới. Trong khi nhiều nhà hàng fine dining gần đây đã nới lỏng quy định trang phục để phù hợp xu hướng hiện đại, một số nơi vẫn giữ các tiêu chuẩn nhất định nhằm duy trì hình ảnh sang trọng của thương hiệu.

Mai Anh (Theo People)