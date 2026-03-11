Chuỗi nhà hàng 'Mafia ngồi vào bàn' bị buộc đổi tên

Tây Ban NhaChuỗi nhà hàng "La Mafia Se Sienta A La Mesa" bị tòa yêu cầu đổi tên do đối mặt cáo buộc miêu tả tội phạm có tổ chức theo hướng "cool ngầu".

Thương hiệu "La Mafia Se Sienta A La Mesa" (Mafia ngồi vào bàn) được thành lập vào năm 2000 bởi hai người bạn đam mê ẩm thực Italy. Cái tên đặc biệt của nhà hàng được đặt theo tựa đề cuốn sách dạy nấu ăn đã truyền cảm hứng cho những người sáng lập khi họ mở nhà hàng đầu tiên.

Nhưng có vẻ chữ Mafia - từ tiếng Italy chuyên dùng để gọi các băng đảng tội phạm có tổ chức, đã làm cả một đất nước phẫn nộ. Năm 2018, đại sứ quán Italy tại Tây Ban Nha đã đệ đơn khiếu nại, cho rằng cái tên mang ý nghĩa xúc phạm đất nước họ và đưa ra thông điệp về tội phạm một cách "cool ngầu", ảnh hưởng văn hóa và truyền thống.

Một trong những địa điểm của chuỗi nhà hàng này tại Madrid. Ảnh: El Mundo

Văn phòng Sở hữu Trí tuệ EU sau đó đã phán quyết: Tên của chuỗi nhà hàng này không hợp lệ vì truyền tải "hình ảnh tích cực trên toàn cầu" về mafia.

Để tự bào chữa, chuỗi nhà hàng lập luận rằng họ lấy tên từ một cuốn sách dạy nấu ăn chứ không phải từ tổ chức tội phạm khét tiếng, và rằng từ "mafia" đã trở thành hiện tượng văn hóa không còn chỉ gắn liền với tội phạm có tổ chức nữa.

Họ cũng dẫn chứng hàng nghìn doanh nghiệp, bài hát, nhóm nhạc, phim ảnh sử dụng từ này nhưng tại sao Tòa sở hữu trí tuệ chỉ nhắm vào họ.

Hôm 5/3 vừa qua, theo tờ Expansión, Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Tây Ban Nha (OEPM) cũng đã chấp thuận yêu cầu của Italy, phán quyết rằng thương hiệu này trái với trật tự công cộng và đạo đức.

OEPM phân tích Mafia đã có từ trước khi công ty đăng ký nhãn hiệu và cho biết các hoạt động của tổ chức này "trái với các nguyên tắc đạo đức và luân lý được công nhận ở tất cả quốc gia thành viên EU".

Chuỗi nhà hàng này tuyên bố đang xem xét, cùng với đội ngũ pháp lý của mình, việc kháng cáo quyết định của OEPM. Nhà hàng khẳng định không có tiền lệ nào ở Tây Ban Nha cho một quyết định như vậy và nhà hàng đã tồn tại 25 năm bền vững không kéo theo bất cứ thị phi gì từ cái tên.

Công ty cũng lưu ý đã nhiều lần cố gắng đối thoại trực tiếp với đại sứ Italy để giải thích nguồn gốc và ý nghĩa của tên gọi, nhưng những yêu cầu này không được chấp nhận.

Hiện nay, thương hiệu này có gần 100 nhà hàng và hơn 30 cửa hiệu đại lý du lịch, tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nhà với tổng hơn 2.500 nhân viên. Năm 2025, doanh thu của công ty vượt 132 triệu euro, đón hơn 5 triệu khách hàng.