Chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao thu hơn 2.400 tỷ đồng ở Việt Nam

Super Hi International - đơn vị điều hành thị trường quốc tế của chuỗi Haidilao - đạt doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng từ 17 nhà hàng ở Việt Nam 2025.

Theo báo cáo thường niên Super Hi International vừa nộp Sở Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC), công ty này đạt doanh thu hơn 840 triệu USD cả năm ngoái, tăng gần 8%. Đơn vị vận hành chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao tại thị trường quốc tế (trừ Trung Quốc) lãi trước thuế khoảng 49,5 triệu USD, tăng xấp xỉ 50% so với 2024.

Việt Nam là thị trường nước ngoài mang lại doanh thu cao thứ 4 trong năm ngoái của Super Hi International, sau Singapore, Mỹ và Malaysia. Công ty này ghi nhận doanh thu tại Việt Nam hơn 93,9 triệu USD, tương đương hơn 2.400 tỷ đồng - tăng gần 7% so với 2024. Như vậy, bình quân mỗi ngày chuỗi lẩu Haidilao thu hơn 6,5 tỷ đồng mỗi ngày tại Việt Nam.

Chuỗi lẩu này gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019 với nhà hàng đầu tiên tại tòa tháp Bitexco ở TP HCM. Đến nay, Haidilao có 17 nhà hàng tại Việt Nam, gồm 6 cơ sở ở Hà Nội, 10 tại TP HCM và 1 tại Nha Trang.

Bên trong một nhà hàng Haidilao tại Việt Nam. Ảnh: Haidilao

Thương hiệu Haidilao được ông Trương Dũng thành lập năm 1994 tại TP Giản Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Nhà hàng lẩu của ông đã nhanh chóng qua mặt các nhà hàng khác trong khu vực. Từ ban đầu chỉ 4 bàn, nhà hàng nhanh chóng mở rộng nguyên tầng một tòa nhà với trang trí chỉn chu và có máy lạnh.

Năm 1998, ông Trương Dũng mở được nhà hàng thứ hai. Đến hết 2025, Super Hi International có 109 nhà hàng Haidilao trên thế giới. Công ty này IPO vào năm 2018 và cũng giúp nhà sáng lập trở thành tỷ phú USD.

Anh Tú