Chuỗi nghi nhiễm ở thẩm mỹ viện Đà Nẵng nối dài thêm

Chiều 8/5, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Đà Nẵng ghi nhận thêm 6 ca nghi mắc Covid-19, trong đó 4 liên quan đến thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA, 2 là F1 các ca trước đó.

Buổi sáng Đà Nẵng đã ghi nhận 2 ca nghi nhiễm liên quan thẩm mỹ viện AMIDA. Như vậy riêng hôm nay chuỗi lây nhiễm tại thẩm mỹ viện này đã lên 6.

Người thứ nhất trong 4 ca mới, là nam, 25 tuổi, nhân viên bảo vệ công ty. Anh sống cùng bố và em trai ở đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián (quận Thanh Khê). Ngày 6/5, anh bắt đầu có triệu chứng sốt nhẹ, người mệt mỏi. Hiện anh hết ho, hết sốt.

Người thứ hai là nữ, 26 tuổi, nhân viên công ty, sống ở đường Hoàng Thế Thiện, phường Hoà Xuân (quận Cẩm Lệ). Ngày 5/5, chị bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau cổ, rát họng. Đến 6/5 thì sốt nhẹ 37,5 độ, đau nhức toàn thân, đau đầu, ho đờm màu xanh nhạt. Ngày 7/5 thì triệu chứng có giảm, chỉ đờm nhẹ và khan tiếng.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại quận Sơn Trà, ngày 7/5. Ảnh: Nguyễn Đông.

Người thứ ba là nữ, 35 tuổi, nhân viên hành chính nhân sự của thẩm mỹ viện. Chị sống ở đường 2/9, phường Bình Hiên (quận Hải Châu). Ngày 5/5, chị bắt đầu có triệu chứng đau họng, sốt, không ho. Ngày 7/5, vì lo lắng nên chị từ đến Trung tâm chẩn đoán kỹ thuật cao Thiện Nhân (276-278 Đống Đa) để làm xét nghiệm.

Người thứ tư là nam, 23 tuổi, nhân viên marketing thẩm mỹ viện, trú đường An Thượng 32, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn). Anh sống cùng ca 3128 và 3129, nhưng không cùng đi vũ trường New Phương Đông đêm 28/4. Ngày 5/5, anh bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt, ngứa họng. Hiện tại, bệnh nhân sốt, ho nhẹ, ngứa họng, mệt mỏi.

Hai ca nghi nhiễm còn lại là F1 của các ca liên quan đến khu vực vũ trường New Phương Đông. F1 thứ nhất là nữ, 26 tuổi, bán hàng online tại nhà ở đường An Trung 2, phường An Hải Tây (quận Sơn Trà). Ngày 1 và 2/5, chị ở nhà và có tiếp xúc với bệnh nhân F0 là ca 3129 đến nhà chơi và cùng nhau đi ăn tại quán Yên (đường Bình Minh 5, quận Hải Châu).

Ngày 7/5, khi bệnh nhân 3129 có xét nghiệm dương tính thì chị thuộc diện F1 nên được cách ly tập trung tại địa chỉ 199 đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà), ở cùng phòng với em trai. Ngày hôm sau, kết quả xét nghiệm của chị dương tính nCoV.

F1 thứ hai là cụ bà 82 tuổi, nhà ở đường Ông Ích Khiêm, phường Tam Thuận (quận Thanh Khê). Ngày 2/5, cụ cùng vợ chồng con trai và cháu nội đến nhà người thân ở phường Hoà Quý (quận Ngũ Hành Sơn). Khi dùng bữa, cụ ngồi chung bàn với hai F0 là ca 3086 và 3087. Buổi chiều, cụ được con là ca 3086 chở về nhà ở đường Đống Đa (gần vũ trường New Phương Đông), ngủ lại đến hôm sau mới về nhà.

Sáu ca nghi nhiễm mới ở Đà Nẵng đã đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người nên ngành y tế đang tiếp tục truy vết để đưa những người tiếp xúc gần đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện, Bộ Y tế đã ghi nhận 10 Covid-19 cộng đồng ở Đà Nẵng. Sáng nay, thành phố cũng thông tin hai ca nghi nhiễm khác, tổng cộng có 8 ca chưa được Bộ công bố, nên được xem là nghi nhiễm.

Nguyễn Đông