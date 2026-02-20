Chuỗi lễ hội trên Fansipan hút hàng nghìn du khách

Tất cả du khách, Phật tử đến dự lễ khai hội đều được tặng túi muối lộc từ các tăng ni sư như một món quà may mắn dịp đầu năm mới.

"Lần đầu dự lễ 'Mở cổng trời', không khí vừa trang nghiêm vừa gần gũi, khiến tôi thấy lòng nhẹ nhàng và thêm hy vọng cho năm mới", chị Minh Anh, TP HCM chia sẻ.