Chuỗi lễ hội trên Fansipan hút hàng nghìn du khách

Hội xuân "Mở cổng trời" năm 2026 tại Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai), khai hội vào mùng 3 Tết Bính Ngọ. Hàng nghìn Phật tử và du khách quy tụ về khu vực Thanh Vân Đắc Lộ để tham gia các nghi lễ tâm linh như dâng hoa, tắm Phật và tụng kinh.
Tất cả du khách, Phật tử đến dự lễ khai hội đều được tặng túi muối lộc từ các tăng ni sư như một món quà may mắn dịp đầu năm mới.
"Lần đầu dự lễ 'Mở cổng trời', không khí vừa trang nghiêm vừa gần gũi, khiến tôi thấy lòng nhẹ nhàng và thêm hy vọng cho năm mới", chị Minh Anh, TP HCM chia sẻ.
Tâm điểm thu hút du khách đến hội xuân "Mở cổng trời" 2026 là Bản Mây với chuỗi lễ hội truyền thống của người dân bản địa. Mở màn là Lễ hội Gàu Tào của người Mông (từ mùng 3 đến 5 Tết) với nghi thức dựng cây nêu và các bài cúng khấn cầu cho mùa màng bội thu.
Lễ hội còn mang đến nhiều trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt, đi cà kheo hay leo cột mỡ, giúp du khách có những giây phút thư giãn giữa thiên nhiên hùng vĩ.
Hòa mình trong không khí lễ hội tại Bản Mây, gia đình anh Xuân Minh, Hà Nội, chia sẻ đây là lần thứ ba gia đình chọn Fansipan để khởi đầu năm mới. Ngoài chiêm bái cầu an giữa không gian tâm linh kỳ vĩ, anh cùng vợ con còn trải nghiệm lễ hội bản địa tại Bản Mây.
"Cảm giác được chạm vào văn hóa vùng cao và tham gia các trò chơi dân gian thực sự rất giàu cảm xúc và phấn khởi", anh nói thêm.
Sau ngày khai hội, ngày 19-22/2, du khách có cơ hội chứng kiến Lễ Thượng cờ trên "Nóc nhà Đông Dương". Tiếp đó là Lễ hội Gầu Tào, Lễ hội Xên Bản Xên Mường của người Thái, diễn ra từ ngày 28/2 đến 1/3, tái hiện nghi lễ thầy Mo dâng lễ vật thành kính tạ ơn thần sông, thần núi và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Nhật Lệ
Ảnh: Sun Group