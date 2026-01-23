Chuỗi lễ hội 'Mở cổng trời' trên đỉnh Fansipan dịp Tết

Lào CaiSun World Fansipan Legend tổ chức chuỗi lễ hội quy mô lớn cùng nghi lễ văn hóa truyền thống của đồng bào vùng cao trên đỉnh Fansipan dịp Tết Bính Ngọ.

Theo đó, Hội xuân Mở Cổng trời 2026 mở cửa từ 9h15 ngày 19/2 (mùng 3 Tết) tại khu vực Thanh Vân Đắc Lộ, với nhiều hoạt động đặc sắc tại Sun World Fansipan Legend. Trong không gian tâm linh giữa mây phủ, du khách và Phật tử có dịp tham gia vào các nghi thức truyền thống như lễ dâng hoa, tắm Phật và tụng kinh cầu quốc thái dân an. Bên cạnh đó, các hoạt động xin chữ cầu may và lễ thắp nến cầu an cũng được tổ chức để du khách gửi gắm ước nguyện về một năm mới thuận lợi.

Du khách, phật tử được tham gia nghi thức dâng hương trong Lễ Mở Cổng Trời tại Fansipan. Ảnh: Sun World

Ngoài không gian tâm linh, Bản Mây dưới chân núi Fansipan trở thành tâm điểm của dòng chảy văn hóa bản địa với chuỗi lễ hội dân tộc đặc sắc. Từ ngày 19 đến 21/2, Lễ hội Gầu Tào của người Mông được tái hiện với các nghi thức cúng khấn trang nghiêm và tục dựng cây nêu cầu mong mùa màng tươi tốt. Đây là dịp để du khách trải nghiệm nhịp sống vùng cao qua tiếng khèn, hát giao duyên và các trò chơi dân gian như đánh yến, ném pao hay tìm hiểu về tục "bắt vợ" truyền thống.

Đồng bào vùng cao múa, thổi khèn tại Bản Mây. Ảnh: Sun World

Nối tiếp dòng chảy văn hóa, từ ngày 28/2 đến 1/3, Lễ hội Xên Bản Xên Mường của người Thái sẽ mang đến không gian hội hè sôi động. Phần lễ tái hiện nghi thức thầy Mo tạ ơn thần sông, thần núi; trong khi phần hội mời gọi du khách hòa mình vào điệu xòe hoa thắm đượm tình cộng đồng. Các tiết mục múa khèn đặc trưng và những trò chơi như bịt mắt bắt vịt, đi cà kheo, leo cột mỡ tại Bản Mây giúp du khách tiếp cận gần hơn đời sống tinh thần của đồng bào Tây Bắc. Đặc biệt, từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, du khách còn có cơ hội thưởng thức mâm cơm Tết với những đặc sản vùng cao được chế biến theo đúng phong vị bản địa.

Du khách hào hứng tham gia trò chơi dân gian tại Bản Mây. Ảnh: Sun World

Đặc biệt, hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ, diễn ra từ ngày 13 đến 15/3 gồm lễ cúng Phật và các màn diễn xướng nghi thức đặc trưng, góp phần tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Đây là sự kiện kết thúc chuỗi lễ hội mùa xuân tại Fansipan, mang lại cái nhìn toàn diện cho du khách về đời sống tâm linh đa dạng của người Việt.

Tại đỉnh Fansipan ở cao độ 3.143 m, nghi thức thượng cờ sẽ được thực hiện với tần suất 6 lần mỗi ngày, từ ngày 19 đến 22/2. Hoạt động này diễn ra trong các khung giờ từ 9h đến 15h, nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc giữa thiên nhiên hùng vĩ. Trong ngày khai hội mùng 3 Tết, 1.000 túi muối tài lộc sẽ dành tặng cho những du khách tham gia lễ thượng cờ đầu tiên như một món quà may mắn đầu năm.

Nghi thức Thượng cờ trên đỉnh Fansipang. Ảnh: Sun World

Chuỗi sự kiện không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, chiêm bái của du khách, còn góp phần bảo tồn, quảng bá những nét đẹp truyền thống của các dân tộc thiểu số tại Lào Cai.

Ngoài các lễ hội, cảnh quan tại Sun World Fansipan Legend cũng được đầu tư bài bản để đón khách xuân. Điểm nhấn năm nay là tiểu cảnh "Mã đáo khai xuân" tại vườn hoa Ngũ Sắc với hình ảnh đàn ngựa dũng mãnh, biểu tượng cho sự thành công và bứt phá trong năm Bính Ngọ. Trải dài từ khu vực ga đi đến đỉnh núi là những con đường hoa tươi kết hình chữ Fansipan, mô hình lá Bồ Đề khổng lồ và đỉnh Fansipan kết từ hoa, tạo nên bối cảnh chụp ảnh giữa sắc xuân.

Thanh Thư